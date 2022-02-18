Üye Girişi
Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti - Son Dakika

Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

18.02.2022 13:02
Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun'da beyin kanaması geçiren 51 yaşındaki hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti.

Samsun'da beyin kanaması geçiren 51 yaşındaki hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti.

Asarcık ilçesinde beynin sol tarafında kanama meydana gelen Makgül A. için Samsun merkezden ambulans helikopter havalandı. Hastaya ilk olarak Asarcık Devlet Hastanesi'nden gönderilen kara ambulansı ile müdahale edildi. Akabinde ambulans helikoptere alınan hasta kısa bir süre içinde Asarcık'tan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakil edildi.

Hastanın tedavisi devam ediyor. - SAMSUN

Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti
Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti
Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

YORUMLAR
500

Ambulans, Asarcık, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:55 Tarkan, "Geççek"i anlattı: Hangi duygularla yazdı! İşte ünlü starın radyocu Mehmet Gezegen'e söyledikleri
12:47 Bombalı saldırılarda 50 kişiyi öldürmüşlerdi! Hakim acımadı: Aynı davada 38 idam kararı
12:43 İSKİ'nin su zammı talebi AK Parti ve MHP oyları reddedildi! İmamoğlu, konu ile açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
12:31 Tarkan'dan sonra Erdoğan'ın Dombra şarkısı Twitter'da TT oldu
12:19 Sopayla saldırdı yetmedi, kafasına falçata sapladı! O anlar kameralara anbean yansıdı
12:00 TikTok fenomeninin polis babası, kızının takıntılı hayranını öldürdü! Baba ceza almadı
11:57 Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye
11:49 İSKİ'nin "sıfır zam" kararına İmamoğlu çok sert: En yüksek su maliyetini ödüyoruz, körleşmiş bir AK Parti grubu var karşımızda!
11:48 Kadın sporcularını su altına gizleyen Sutopu Federasyonu hatasından döndü
11:43 Halil Falyalı cinayetinde adı geçen Yaşam Ayavefe'den iddialara yalanlama: Ne İranlıyım ne de kırmızı bültenle aranıyorum!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 13:09:08. #1.12#
SON DAKİKA: Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement