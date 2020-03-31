Beyin kanaması geçiren kadın hava ambulansı ile hastaneye sevk edildi - Son Dakika

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Beyin kanaması geçiren kadın hava ambulansı ile hastaneye sevk edildi
6 saat önce
112 Ekiplerinin hastayı alana getirmesi Hava ambulansının inişi Hastanın ambulansa taşınması Hava ambulansının sahdan ayrılışı Beyin kanaması geçiren kadın hava ambulansı ile hastaneye sevk edildiMALATYA (AA) – Malatya'nın Darende ilçesinde beyin kanaması geçiren kadın, hava ambulansı ile...
112 Ekiplerinin hastayı alana getirmesi
Hava ambulansının inişi
Hastanın ambulansa taşınması
Hava ambulansının sahdan ayrılışı Beyin kanaması geçiren kadın hava ambulansı ile hastaneye sevk edildi
MALATYA (AA) – Malatya'nın Darende ilçesinde beyin kanaması geçiren kadın, hava ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
İlçe merkezinde yaşayan Döne T. (55) evinde rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine Döne T. 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan tetkiklerde hastanın beyin kanaması geçirdiği belirlenince, Döne T. hava ambulansıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:45 Kaynak: AA
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