Beyin kanaması geçiren kadın hava ambulansı ile hastaneye sevk edildi - Son Dakika

112 Ekiplerinin hastayı alana getirmesi

Hava ambulansının inişi

Hastanın ambulansa taşınması

Hava ambulansının sahdan ayrılışı Beyin kanaması geçiren kadın hava ambulansı ile hastaneye sevk edildi

MALATYA (AA) – Malatya'nın Darende ilçesinde beyin kanaması geçiren kadın, hava ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İlçe merkezinde yaşayan Döne T. (55) evinde rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine Döne T. 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tetkiklerde hastanın beyin kanaması geçirdiği belirlenince, Döne T. hava ambulansıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.