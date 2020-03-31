Beyin kanaması geçiren kadın hava ambulansıyla sevk edildi - Son Dakika

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Beyin kanaması geçiren kadın hava ambulansıyla sevk edildi
6 saat önce
Malatya'nın Darende ilçesinde beyin kanaması geçiren kadın, hava ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Malatya'nın Darende ilçesinde beyin kanaması geçiren kadın, hava ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
İlçe merkezinde yaşayan Döne T. (55) evinde rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Döne T. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan tetkiklerde hastanın beyin kanaması geçirdiği belirlenince, Döne T. hava ambulansıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:34 Kaynak: AA
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