Beyin kanaması geçiren kadının bağışlanan organları 3 kişiye umut oldu - Son Dakika

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Arzu Yiğit'in (45) bağışlanan organları, İstanbul ve Ankara'daki 3 hastaya yaşam için umut oldu.

Çayırova ilçesinde Arzu Yiğit, 29 Aralık tarihinde fenalaşarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalede beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Arzu Yiğit, entübe edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Arzu Yiğit'in dün gece saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Arzu Yiğit'in kızları, doktorlarının önerisiyle annelerinin organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan tetkiklerin ardından Yiğit'in organları ikisi İstanbul'da biri Ankara'da olmak üzere 3 hastaya yaşama umudu oldu. Yiğit'in kalbi Ankara Şehir Hastanesi'nde, böbreği İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde, karaciğeri ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlığına kavuşmayı bekleyen 3 hastaya nakil için ulaştırıldı. Böbreğin birisi ise uygun hastanın bulunması için organ bankasında bekletiliyor.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. İlyas Sarı , organ bağışının önemini vurgulayarak, "Hastamızın organlarını bağışlayarak yapmış oldukları bu örnek davranıştan dolayı ailesine teşekkür ediyorum. Organlar, uzman ekiplerce alınarak organ bekleyen hastalara umut olmak için yola çıktı. Organ bağışı hayat kurtarır" dedi.'BAĞIŞLANAN HER ORGAN CANDIR'

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ise Türkiye'de binlerce insanın organ nakli beklediğini belirterek, "Metanetli ve onurlu bu davranışlarıyla organ bekleyen hasta ve yakınlarına ilaç olan aileyi canı gönülden kutluyorum. Organ nakli bekleyen hastalar gün geçtikçe artıyor. Kocaeli'de de bu konuda ciddi çalışmalar yapılıyor. Bağışlanan her organ bir candır. Dolayısıyla organ bağışı bizim için çok önemli. Bağışların artmasını ve bekleyen hastalara umut olunmasını istiyoruz. Özellikle pandemi sürecinde yaşamak zorunda olduğumuz zor zamanlar organ bağışının önemine yönelik hassasiyetimizi azaltmamalı. Unutmayalım ki bırakacağımız en güzel miras hayatta iken yapacağımız organ bağışıdır. Organ bağışçısı aileye bu duyarlı ve örnek davranışı için çok teşekkür ediyorum. Organ bekleyen hastalara umut oldular" diye konuştu.