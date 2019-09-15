Beyin kanaması geçiren kişi, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı
1 saat önce
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde beyin kanaması geçiren kişi, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:07 Kaynak: DHA
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde beyin kanaması geçiren kişi, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Beytüşşebap ilçesinde beyin kanaması geçiren hasta için Mehmetçik seferber oldu. Şırnak Valiliği'nin talebi üzerine bölgeye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikoptere taşınan hasta, Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.
Mehmetçik'ten yaralı teröriste şefkat eli Son Dakika: MSB, S-400'lerin ikinci bataryasının Ankara'ya getirildiğini duyurdu Son dakika: İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Kan donduran görüntüler kameralara yansıdı Yerine kayyum atanan Hınıs Ziraat Odası Başkanı Abdulsamet Demir, kayyumun yerine kayyum olarak atandı