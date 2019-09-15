Son Dakika Haberleri: Beyin kanaması geçiren kişi, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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Beyin kanaması geçiren kişi, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

1 saat önce

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde beyin kanaması geçiren kişi, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Beyin kanaması geçiren kişi, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı, System.String[]

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde beyin kanaması geçiren kişi, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Beytüşşebap ilçesinde beyin kanaması geçiren hasta için Mehmetçik seferber oldu. Şırnak Valiliği'nin talebi üzerine bölgeye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikoptere taşınan hasta, Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

Beytüşşebap, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:07 Kaynak: DHA
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