Beyin kanaması geçiren okul müdürü hayatını kaybetti - Son Dakika

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Beyin kanaması geçiren okul müdürü hayatını kaybetti
6 saat önce
Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cahit Çetin, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.
Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cahit Çetin, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, pazar günü evinde fenalaşması üzerine özel bir hastaneye kaldırılan Çetin'in beyin kanaması geçirdiği belirlendi.
Çetin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 2 çocuk babası olan Çetin'in cenazesinin, bugün defnedileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:56 Kaynak: AA
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