Başarılı oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz günlerde evinde beyin kanaması geçirmiş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Ailesinin sağlık ekiplerini çağırmasıyla ilk müdahalesi yapılan oyuncu, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Oyuncu, 3 saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu.
Usta oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta'ın hastane odasından yaptığı paylaşım takipçilerini duygulandırdı. Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Akusta, çektiği fotoğrafa "Karanlık aydınlığa kavuşur elbet siz o gün bayramı kutlamayı görün" notunu ekledi.
Mesut Akusta ve Şafak Özbir'in Berfin adında bir kızı bulunuyor.
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Son Dakika › Magazin › Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı - Son Dakika Magazin