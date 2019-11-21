Son Dakika Haberleri: Beyin kanaması geçiren polis hayata tutunamadı
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Beyin kanaması geçiren polis hayata tutunamadı

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2.5 ay önce beyin kanaması geçiren polis memuru Özgür Korkmaz (45) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Beyin kanaması geçiren polis hayata tutunamadı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2.5 ay önce beyin kanaması geçiren polis memuru Özgür Korkmaz (45) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Korkmaz'ın cenazesi İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin'in Silifke ilçesine gönderildi.


Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Özgür Korkmaz, 7 Eylül'de görevi esnasında beyin kanaması geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Korkmaz, aynı gün Manisa Şehir Hastanesine sevk edilip, tedavi altına alındı. 20 Kasım'da hastaneden taburcu olan Korkmaz, bugün evinde fenalaşarak, Özel Medigüneş Hastanesine kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


İlçe Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi


Özgür Korkmaz'ın Türk Bayrağına sarılı tabutu, hastaneden alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından Özgür Korkmaz'ın öz geçmişi okunurken daha sonra dua edildi. Törende meslektaşlarının üzgün olduğu gözlenirken Manisa Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Özgür Korkmaz'ın eşi Ayla Korkmaz'a başsağlığı diledi.


Korkmaz'ın naaşı Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Mersin'in Silifke ilçesine gönderildi. 25 yıllık polis memuru olduğu öğrenilen Polis Memuru Özgür Korkmaz'ın 15 yıldır Salihli'de görev yaptığı öğrenildi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törene Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Salihli, Mersin, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:43 Kaynak: İHA
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