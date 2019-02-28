Son Dakika Haberleri: Beyin Kanaması Geçiren Polisten Acı Haber

Beyin Kanaması Geçiren Polisten Acı Haber

1 saat önce

Tokat'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru İlyas Çiftçi, memleketi Amasya'ya son yolculuğuna uğurlandı.

Beyin Kanaması Geçiren Polisten Acı Haber, System.String[]
Tokat'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru İlyas Çiftçi, memleketi Amasya'ya son yolculuğuna uğurlandı.

40 gündür tedavi altında olduğu Sivas'taki hastaneden Amasya'ya getirilen 45 yaşındaki Çiftçi için Amasya Emniyet Müdürlüğünde resmi tören düzenlendi. Tokat Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesinde görev yapan evli ve 4 çocuk babası Çiftçi, Sultan Beyazıt Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Tekirdede Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, yakınları ve meslektaşlarının yanı sıra Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile Müftü Abdulkadir Keşvelioğlu da katıldı. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:14 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siirtli Merve Devlet Desteğiyle Hayvancılık Yapıyor Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı

Savcının Halı Sahadan Çıkmayan Öğretmenleri Gözaltına Aldırmasıyla İlgili Konuşan Bakan Gül: İnceleme Başlatıldı Kira Gelir Beyanı Yarın Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 18:19:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyin Kanaması Geçiren Polisten Acı Haber
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]