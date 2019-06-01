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Beyin kanaması geçiren turist, Marmaris Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

1 saat önce

Beyin kanaması geçiren turist, Marmaris Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu MUĞLA - Marmaris'te tatil yapan Bulgaristan uyruklu Kristian Koravidova, su sporları yaparken kaza geçirdi.

Beyin kanaması geçiren turist, Marmaris Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

MUĞLA - Marmaris'te tatil yapan Bulgaristan uyruklu Kristian Koravidova, su sporları yaparken kaza geçirdi. Kazada kafa travması geçiren genç turist Marmaris Devlet Hastanesi'nde yapılan başarılı beyin ameliyatıyla hayata tutundu.
Marmaris'te tatil yapan Bulgaristan uyruklu Kristian Koravidova su sporları yaparken kaza geçirdi. Kazada tekneye çarpan 19 yaşındaki genç turist, kafasından ciddi yara aldı. Kazazede genç olay yerine gelen ambulans ile Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste yapılan müdahalede Bulgar turistin ciddi bir kafa travması geçirdiği tespit edildi. Hastanın kanamasının durmaması üzerine, hasta ameliyata alındı. Başarılı bir beyin ameliyatı geçiren genç turistin kanaması durduruldu. Ameliyat sonrası hayata tutunan genç yarın taburcu edilecek.
"Marmaris Devlet Hastanesi personeline teşekkür ediyorum"
Başarılı bir ameliyat gerçekleştiren Beyin Cerrahı Doktor Turgay Ersoy, Kristian Koravidova'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Hastanın ciddi bir kaza geçirdiğini belirten Ersoy, "Bize ifade ettiklerine göre su sporları yaparken süratli bir şekilde yan tarafta giden başka bir tekneye çarpıyor. Hasta geldiği zaman ciddi bir kafa travması geçirmişti. İlk saptamalarımıza göre kafa tasında ön tarafta kemik kırığı ve beyin içine batmış. ve altında beyin kanaması vardı. Biraz takip ettik, ilerleyen saatlerde çekilen filmlerde kanaması daha da arttı. Kliniği kötüleşmeye başlayınca acil ameliyata aldık. Ameliyat gayet başarılı geçti. Ameliyat sonrası kontrol grafiklerimiz de gayet iyi. Hastamız, bu akşam ya da yarın taburcu olacak. Herhangi bir sıkıntı kalmadı" dedi.
Talihsiz gencin annesi Tonko Koravidova ise, "Hastamıza gösterilen bütün ilgi için, başta doktor Turgay Ersoy olmak üzere, Uluslararası Hasta Birimi Olga hanıma ve bütün Marmaris Devlet Hastanesi personeline sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Beyin kanaması geçiren turist, Marmaris Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:03 Kaynak: İHA
turist, Marmaris Devlet Hastanesi, Marmaris, Sağlık
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