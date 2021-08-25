TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde başrol oynayan 57 yaşındaki Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Günlerdir hastanede olan oyuncudan ilk paylaşım geldi.
Ameliyatın ardından yoğun bakımda tutulan oyuncu, kendine geldi. Hızla toparlamaya başlayan Akusta, hasta yatağında senaryo okurken çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak "Arayan soran herkese teşekkürler" dedi.
Oyuncunun paylaşımına ilk yorumlardan biri de rol arkadaşı Deniz Baysal'dan geldi. Oyuncunun sağlığının iyi olduğunu görünce mutlu olan Baysal, Canımız başganımız" yorumunu yaptı.
Son Dakika › Magazin › Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi - Son Dakika Magazin