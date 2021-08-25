Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırılan ve 3 saat süren bir ameliyata giren Mesut Akusta'dan iyi haber geldi. Sosyal medya hesabından hasta yatağında çekilen fotoğrafını paylaşan oyuncu, iyi olduğunun müjdesini hayranlarına verdi.

TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde başrol oynayan 57 yaşındaki Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Günlerdir hastanede olan oyuncudan ilk paylaşım geldi. SENARYO OKUMAYA BİLE BAŞLADI Ameliyatın ardından yoğun bakımda tutulan oyuncu, kendine geldi. Hızla toparlamaya başlayan Akusta, hasta yatağında senaryo okurken çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak "Arayan soran herkese teşekkürler" dedi. İLK YORUM ROL ARKADAŞINDAN Oyuncunun paylaşımına ilk yorumlardan biri de rol arkadaşı Deniz Baysal'dan geldi. Oyuncunun sağlığının iyi olduğunu görünce mutlu olan Baysal, Canımız başganımız" yorumunu yaptı. Teşkilat dizisinin Mete'si Mesut Akusta, beyin kanaması geçirdi

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