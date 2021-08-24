57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı.
Ameliyata alınan Akusta, 3 saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu.
Usta oyuncunun eşi S¸afak O¨zbir Akusta'ın hastane odasından yaptığı paylaşım takipçilerini duygulandırdı.
Şafak O¨zbir Akusta paylaşımını 'Karanlık aydınlığa kavuşur elbet siz o gün bayramı kutlamayı görün…' notuyla paylaştı.
Mesut Akusta ve Şafak Özbir'in Berfin adında bir kızı bulunuyor.
Son Dakika › Magazin › Beyin kanaması geçirmişti... Mesut Akusta'nın eşinden flaş açıklama - Son Dakika Magazin