Beyin kanaması inmeye neden olabilir - Son Dakika

Beyin kanaması inmeye neden olabilir

Medicana International İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Yılmaz, beyin damarlarında meydana gelen kanama nedeniyle, kanamaya yakın beyin hücrelerinin ölümü anlamına gelen "beyin kanaması"nın inmelerin yaklaşık yüzde 13'ünün kaynağı olduğu uyarısında bulundu.

Beyin kanaması inmeye neden olabilir, System.String[]

Medicana International İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Yılmaz, beyin damarlarında meydana gelen kanama nedeniyle, kanamaya yakın beyin hücrelerinin ölümü anlamına gelen "beyin kanaması"nın inmelerin yaklaşık yüzde 13'ünün kaynağı olduğu uyarısında bulundu.

Medicana'dan yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Yılmaz, beyin kanamasının oluşumu, nedenleri ve tedavisine ilişkin bilgi verdi. Beyin damarlarında meydana gelen kanama nedeniyle, kanamaya yakın beyin dokularında bulunan beyin hücrelerinin ölümüne beyin kanaması dediğini belirten Yılmaz, "Beyin hücrelerinin ölümü beynin etkilenen bölgesinde işlev kaybına neden olur. Beyin kanaması halk arasında felç olarak tanınan inmeye neden olabilir. Beyin kanamaları inmelerin yaklaşık yüzde 13'ünün kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, beyin damarının yırtılması sonucu ortaya çıkan kan beyin dokularını tahriş ettiğinde dokuda şişmeye neden olduğunu kayderek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şişlik serebral ödem olarak bilinir. Kan ise hematom adı verilen bir tür kan yığınında toplanır. Oluşan ödem ve hematom yakın bölgedeki beyin dokusu üzerindeki baskıyı arttırır. Oluşan baskı beynin o bölgesine olan kan akışını azaltır. Yeterli kanla beslenemeyen beyin hücreleri ise kalıcı olarak ölür. Beyin kanaması beyin dokusunda, beyin ve onu kaplayan zarlar arasında, beyin katmanları arasında, dış beyin zarı ile beyin kemiği arasında meydana gelebilir. Beyin kanamalarının çeşitli risk faktörleri ve nedenleri vardır. En yaygın olanları: Kafa travması, yüksek tansiyon. Anevrizma, beyinde kan damarının zayıflaması sonucu baloncuk oluşmasıdır. Zamanla zayıflayan kan damarını patlatarak beyin kanamasına ve felce yol açabilir."

Beyin kanamasının belirtileri değişebileceğini kaydeden Doç. Dr. Yılmaz, "Belirtilerin ne olduğu kanamanın konumuna, kanamanın şiddetine ve etkilenen doku miktarına bağlıdır. Ani şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, nöbetler, kol veya bacakta zayıflık, vücutta karıncalanma veya uyuşma, konuşma veya konuşulanları anlamada zorluk, bilinç kaybı gibi belirtilerden herhangi birisi beyin kanaması belirtisi olabilir. Bu hayatı tehdit eden bir durumdur ve hasta derhal acile başvurmalıdır. Beyindeki kanama tedavisi kanamanın konumuna, nedenine ve derecesine bağlıdır. Şişliği hafifletmek ve kanamayı önlemek için sıklıkla cerrahi operasyon gerekir. Beyin kanaması tedavisindeki amaç kanamaya neden olan olgunun ortadan kaldırılmasıdır." bilgilerini verdi.

Yılmaz, beyin kanaması geçiren hastaların yoğun bakım ünitelerinde tedavi edildiğini belirterek, hastanın iyileşme süresinin beyindeki kanamanın konumu ve şiddeti, uygulanan cerrahi girişimin özellikleri, hastanın bizatihi kendisine, yaşına, direncine göre değişiklik göstereceğini kaydetti.

Söz konusu nedenlerle net bir veri vermenin mümkün olmadığını belirten Yılmaz, "Bazı hastalar tamamen iyileşir. Olası komplikasyonlar arasında inme, beyin fonksiyonlarında azalma ya da kayıp, ilaçlardan veya tedavilerden kaynaklanan yan etkiler ve hastanın kaybı bulunur. Beyin kanaması ciddi bir sağlık problemidir. Mümkün olan bütün tedavi yöntemleri başarıyla uygulansa bile hasta hayatını kaybedebilir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, beyin kanaması sonrası iyileşen hastalarda yaşanan fonksiyon kaybının kalıcı olup olmadığı anlamak için belirli bir süre geçmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hastalarımızda fizik tedavi ve rehabilitasyon sıklıkla önerilmektedir. Doç. Dr. Ali Yılmaz, ailesinde anevrizma öyküsü olan hastalarımız hastalık belirtilerini de taşıyorlarsa mutlaka anevrizma yönünden araştırılmalıdır. Beyinde anevrizma ya da diğer adıyla baloncuk olan hastalarımız mutlaka tedavi olmalıdırlar."

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 11:55

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Beyin kanaması inmeye neden olabilir - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir Bakan Koca'nın vaka artışı konusunda uyardığı Gaziantep'te tedbirler hiçe sayılıyor Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı "Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı Uğur Uçar, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi Patronunun çekini bozduran çalışan, "Hırsız var" deyip arkadaşlarıyla kaçtı Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı         
14:48
5 aylık kızına 5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu         
14:32
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi         
14:28
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket         
14:18
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde         
14:12
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
14:07
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı         
13:38
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar         
13:34
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi         
12:35
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!         
12:03
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi         
12:00
Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu         
11:49
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor 24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor         
11:49
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, yeni klibi için 60 bin dolar harcadı Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, yeni klibi için 60 bin dolar harcadı         
11:19
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor         
11:06
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor         
10:41
Ayvalık'ta darp olayına karışan işletmenin sahibi: Asıl mağdur olan benim Ayvalık'ta darp olayına karışan işletmenin sahibi: Asıl mağdur olan benim         
10:40
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı         
10:35
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı         
10:15
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir         
10:11
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı 48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı         
09:39
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada         
09:30
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı         
09:18
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti         
09:04
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu         
08:51
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu         
08:23
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi 20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi         
08:03
Mario Balotelli, Beşiktaş taraftarının çağrısına kalp emojisiyle yanıt verdi Mario Balotelli, Beşiktaş taraftarının çağrısına kalp emojisiyle yanıt verdi         
08:00
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor         
00:08
Bursa'da yavru kedi, işkence edilerek öldürüldü Bursa'da yavru kedi, işkence edilerek öldürüldü         
21:47
Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2020 18:21:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyin kanaması inmeye neden olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei