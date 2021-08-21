Üye Girişi
Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan oyuncu Mesut Akusta, bugün uyandırılacak - Son Dakika

Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan oyuncu Mesut Akusta, bugün uyandırılacak

21.08.2021 13:58

Geçtiğimiz günlerde evinde beyin kanaması geçiren Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Mesut Akusta'nın sağlık durumu hakkında yeni bir bilgi geldi. Apar topar ameliyata alınan şimdi ise yoğun bakımda tutulan oyuncu, bugün uyandırılacak.

TRT 1 ekranında yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu 57 yaşındaki Mesut Akusta, önceki gün Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Ambulansla evinden alınan oyuncu apar topar ameliyata alındı.

BUGÜN UYANDIRILACAK

3 saatlik bir operasyon geçiren usta oyuncunun tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Mesut Akusta'nın yakın çevresinden alınan bilgiye göre oyuncu bugün uyandırılacak. Ameliyatı başarılı geçen 'Teşkilat' dizisinin yıldızının, tedbir amaçlı hastanede uyutulduğu öğrenildi.

EŞİ İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Şafak Özbir Akusta, önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşinin hastalığını şu sözlerle duyurmuştu: "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin."

Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan Mesut Akusta, bugün uyandırılacak

"DUALARLA KENDİSİNİN YANINDAYIZ"

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zahid Sobacı ise Twitter hesabından, oyuncu için yaptığı paylaşımda "Usta oyuncu Mesut Akusta, Ankara'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Halen yoğun bakımda olan sevgili oyuncumuzun bir an önce iyileşip aramıza dönmesi için sevenleri gibi biz de dualarımızla kendisinin yanındayız" ifadelerini kullanmıştı.

Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan Mesut Akusta, bugün uyandırılacak
Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan oyuncu Mesut Akusta, bugün uyandırılacak

Çankaya, Ankara, Trt 1, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan oyuncu Mesut Akusta, bugün uyandırılacak - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Canlı yayında bombayı patlattılar: Alexander Sörloth Fenerbahçe formasını giyecek 13:55 Canlı yayında bombayı patlattılar: Alexander Sörloth Fenerbahçe formasını giyecek Mostafa Mohamed'in Galatasaray'daki akıbetini Lille'de forma giyen Burak Yılmaz belirleyecek 13:21 Mostafa Mohamed'in Galatasaray'daki akıbetini Lille'de forma giyen Burak Yılmaz belirleyecek Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan korkutan sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum 13:17 Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan korkutan sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum
Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu 12:36 Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar 12:29 Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar Bütün parçaları orijinal diye aldığı 140 bin liralık aracın, 8 parçasının değiştiğini öğrendi 12:12 Bütün parçaları orijinal diye aldığı 140 bin liralık aracın, 8 parçasının değiştiğini öğrendi
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz 11:51 Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada 11:39 Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada

Son Dakika Haberleri
13:58 Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan oyuncu Mesut Akusta, bugün uyandırılacak
13:54 Canlı yayında bombayı patlattılar: Alexander Sörloth Fenerbahçe formasını giyecek
13:32 Son Dakika! Heybeliada'da orman yangını çıktı, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi
13:21 Mostafa Mohamed'in Galatasaray'daki akıbetini Lille'de forma giyen Burak Yılmaz belirleyecek
13:04 Marcao'nun saldırdığı Kerem Aktürkoğlu, tüm olumsuzluklara rağmen takımını sırtlayan isim oldu
12:37 ''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi
12:35 Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu
12:34 Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek
12:29 Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar
12:12 Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek
Soğuk çay kavgasında öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı Soğuk çay kavgasında öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı         
14:05
Son Dakika! Heybeliada'da yerleşim yerlerine yakın noktada yangın çıktı, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi Son Dakika! Heybeliada'da yerleşim yerlerine yakın noktada yangın çıktı, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi         
13:33
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan 54 yaşındaki kadın öldü İki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan 54 yaşındaki kadın öldü         
13:19
''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi ''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi         
12:38
Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek         
12:35
Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek         
12:13
Dört gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu Dört gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu         
11:57
Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminin 2. fragmanı yayınlandı Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminin 2. fragmanı yayınlandı         
11:48
Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı         
10:55
Milli Takım'ın maçında endişe yaratan anlar! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu Milli Takım'ın maçında endişe yaratan anlar! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu         
09:37
Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı         
09:21
Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var         
00:14
Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı         
22:26
14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı 14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı         
21:48
Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi         
20:14
Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2021 14:10:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan oyuncu Mesut Akusta, bugün uyandırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement