Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan oyuncu Mesut Akusta, bugün uyandırılacak

TRT 1 ekranında yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu 57 yaşındaki Mesut Akusta, önceki gün Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Ambulansla evinden alınan oyuncu apar topar ameliyata alındı.

BUGÜN UYANDIRILACAK

3 saatlik bir operasyon geçiren usta oyuncunun tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Mesut Akusta'nın yakın çevresinden alınan bilgiye göre oyuncu bugün uyandırılacak. Ameliyatı başarılı geçen 'Teşkilat' dizisinin yıldızının, tedbir amaçlı hastanede uyutulduğu öğrenildi.

EŞİ İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Şafak Özbir Akusta, önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşinin hastalığını şu sözlerle duyurmuştu: "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin."

"DUALARLA KENDİSİNİN YANINDAYIZ"

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zahid Sobacı ise Twitter hesabından, oyuncu için yaptığı paylaşımda "Usta oyuncu Mesut Akusta, Ankara'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Halen yoğun bakımda olan sevgili oyuncumuzun bir an önce iyileşip aramıza dönmesi için sevenleri gibi biz de dualarımızla kendisinin yanındayız" ifadelerini kullanmıştı.