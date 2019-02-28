Beyin Kanaması Sonucu Ölen Polis Memuruna Veda

TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken, evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru İlyas Çiftçi (46), memleketi Amasya'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken, evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru İlyas Çiftçi (46), memleketi Amasya'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.



Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İlyas Çiftçi, 11 gün önce evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Sivas'ta özel hastaneye sevk edilerek tedaviye alınan polis memuru Çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



19 yıllık polis memuru olan İlyas Çiftçi için bugün memleketi Amasya'da, İl Emniyet Müdürlüğünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Amasya İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, polis memuru Çiftçi'nin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.



4 çocuk babası İlyas Çiftçi'nin cenazesi, Sultan Beyazıt Merkez Camii'nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.



- Amasya

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