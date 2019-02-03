Son Dakika Haberleri: Beyin Kanaması Sonucu Yaşamını Yitiren Asker Topağa Verildi

Beyin Kanaması Sonucu Yaşamını Yitiren Asker Topağa Verildi

1 saat önce

İstanbul Tuzla'daki birliğinde vatani görevini yaparken beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Piyade Er Umut Kayran (21) toprağa verildi.

Beyin Kanaması Sonucu Yaşamını Yitiren Asker Topağa Verildi, System.String[]
İstanbul Tuzla'daki birliğinde vatani görevini yaparken beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Piyade Er Umut Kayran (21) toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Piyade Er Umut Kayran'ın cenazesi merkeze bağlı Güneli köyüne getirildi.

Evinde helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında Kayran'ın cenazesi köy camisine götürüldü.

Öğleyin kılınan cenaze namazı sonrası Kayran'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Askerin annesi Birgül Kayran ve babası Kudret Kayran tören boyunca göz yaşlarını tutamadı.

Törene AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Uşak Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ve protokol üyeleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:16 Kaynak: AA

İstanbul, Tuzla, Piyade, Güncel
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