Son Dakika Haberleri: Beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren başçavuş toprağa verildi
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Beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren başçavuş toprağa verildi

1 saat önce

Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığında görev yapan ve beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Kıdemli Başçavuş Hasan Ali Tokatlı, son yolculuğuna uğurlandı.

Beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren başçavuş toprağa verildi, System.String[]

Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığında görev yapan ve beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Kıdemli Başçavuş Hasan Ali Tokatlı, son yolculuğuna uğurlandı.

Tokatlı, 9 ay önce Hava meydan Komutanlığı'nda nöbetçi olduğu bir gün geçirdiği beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Hava kıdemli Başçavuş Tokatlı 9 aydır şuuru kapalı olarak yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Başçavuş Tokatlı kalp yetmezliği ile yaşam savaşını kaybetti. Aslen Denizlili olan Tokatlı'nın cenazesi Afyonkarahisarlı olan eşinin isteği üzerine Afyonkarahisar'a defnedildi.

İmaret Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Vekili Albay Ali ihsan İmre, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Hava Meydan Komutanı Albay Özgür Büyüköztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, askeri erkan ve çalışma arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Kılınan namazın ardından Başçavuş Tokatlı'nın cenazesi önce tören mangasının, ardından ise arkadaşlarının omuzlarında son yolculuğa uğurlandı.

42 yaşındaki Tokatlı, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Hasan Ali, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:42 Kaynak: AA
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