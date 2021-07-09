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Beyin kanamasında yüzde 100 felç oldu, yatağa bağlı yaşarken eşinin yardımıyla kurduğu işle hayata tutundu - Son Dakika

Beyin kanamasında yüzde 100 felç oldu, yatağa bağlı yaşarken eşinin yardımıyla kurduğu işle hayata tutundu

09.07.2021 18:14
Beyin kanamasında yüzde 100 felç oldu, yatağa bağlı yaşarken eşinin yardımıyla kurduğu işle hayata tutundu, System.String[]

Denizli'nin Çivril ilçesinde 29 yaşında geçirdiği beyin kanamasında felç olarak yüzde 100 engelli oldu.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 29 yaşında geçirdiği beyin kanamasında felç olarak yüzde 100 engelli oldu. Yatağa bağlı olarak 5 yıl tedavi sürecinde ameliyatlar ile 34 yaşında ayağa kalkarak eşinin yardımıyla birlikte kurduğu iş sayesinde başladığı küçükbaş hayvancılıkla hayata tutundu.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 1984 yılında doğan Mehmet Ali Erdoğdu, ilkokulu bitirdiğinde berberin yanında çırak olarak çalışmaya başladı ve ustalığını alarak kendi işyerini açtı. Evlendi ve 3 çocuğu dünyaya geldi. 29 yaşında işyerinde çalışmakta iken geçirdiği beyin kanaması sonrası felç durumu oluşarak yüzde 100 engelli olan Erdoğdu, çevresindeki hiç kimseyi tanımıyordu ve 1 yıl yatağa bağlı olarak yaşadı. 5 yıl devam eden tedavi sürecinde ameliyatlar ile 34 yaşında ayağa kalkabildi. Ailesi ile birlikte yaşam mücadelesine engelli ve işsiz olarak devam eden Erdoğdu'nun, eşi yerel gazetede kendi işletmesini kuran engellilere yönelik hibe desteği olduğunu okudu. Denizli merkezinde bulunan kurum binasına gidecek kadar bile cebinde parası olmayan eşi, arkadaşının da yardımıyla birlikte kuruma gitti. Yapacağı iş ile ilgili proje hazırlaması gerektiğini öğrendi. Yaşadığı yer itibariyle küçükbaş hayvancılık işini yapabileceğini düşündü. Projesini hazırladı ve başvuruda bulundu. 2018 yılında projesi kabul edilen Erdoğdu'nun kurumdan aldığı hibe destek sayesinde 11 Mayıs 2018 yılında 26 koyun ile küçükbaş hayvancılık işine başladı. Kısa sürede hayvanlarının sayısını 70'e kadar çıkardı. Bu süre zarfında tedavisine de devam edilen Mehmet Ali Erdoğdu yaşama eşi ve kurum aracılığıyla yeniden tutundu.

"Bu hayvanlar bana da çocuklarıma da can oldular"

İlk başta habere inanmayan ve umudunu kaybetmiş olan Erdoğdu; "Eşim bana gazetedeki haberi söylediğinde, habere inanmamıştım. Hatta eşime öfkelendim. Ama eşim vazgeçmemiş haberin aslını araştırmış. Onun da desteği ile kuruma gittik ve haber doğruydu. Orada yaşadığım mutluluk tarif edilemez. Çünkü ben 29 yaşında felç oldum. Tedavi sürecinde kendimi iyileştirmeye çalıştım. Hayatta kalma mücadelesi verirken bir yandan da 3 çocuğumu ve eşimi düşünüyordum. Kendim yaşama tutunmalıydım çünkü yaşamı benim yaşamıma bağlı canlar vardı. Geçirdiğim rahatsızlık benim ayağımı ve elimi kısmen hala geri vermedi. Artık berberlik de yapamayacaktım. Ancak hayattaki en umutsuz olduğum, artık ne yapacağımı bilmediğim bir zamanda işim benim elim ayağım oldu. Bana sağlanan hibe destek ile 26 koyun aldım. Bu hayvanlar bana da çocuklarıma da can oldular. Eşimin ve çocuklarımın da desteğiyle işle ilgili zorlukları daha kolay atlattım" dedi.

"Bu başarı sadece benim değil eşimin de başarısıdır"

Başarısıyla mutluluk içerisinde olduğunu aktaran Erdoğdu; "Bugün projenin kabul edildiği tarihten bugüne 3 yıl geçmiş. Üç yıl yaptığım işi başarılı bir şekilde sürdürdüğüm için kurum yetkililerince bana başarı belgesi verildi. Bu başarı sadece benim değil eşimin de da başarısıdır. Devletimizden Allah binlerce kez razı olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Beyin kanamasında yüzde 100 felç oldu, yatağa bağlı yaşarken eşinin yardımıyla kurduğu işle hayata tutundu
Beyin kanamasında yüzde 100 felç oldu, yatağa bağlı yaşarken eşinin yardımıyla kurduğu işle hayata tutundu
Beyin kanamasında yüzde 100 felç oldu, yatağa bağlı yaşarken eşinin yardımıyla kurduğu işle hayata tutundu
Beyin kanamasında yüzde 100 felç oldu, yatağa bağlı yaşarken eşinin yardımıyla kurduğu işle hayata tutundu

Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Ali Erdoğdu, Engelli, Denizli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Beyin kanamasında yüzde 100 felç oldu, yatağa bağlı yaşarken eşinin yardımıyla kurduğu işle hayata tutundu - Son Dakika


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