Beyin kanamasından hayatını kaybeden hastane çalışanı için tören - Son Dakika

Samsun'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden hastane çalışanı kadın için görev yaptığı hastane önünde tören düzenlendi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhanesinde görev yapan Hacer Onat (47), evinde beyin kanaması geçirmesinin ardından kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 4 çocuk annesi Hacer Onat için görev yaptığı hastanenin önünde tören düzenledi ve helallik alındı.

Törene, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ersin Köksal, hastane çalışanları ve Onat ailesi ile yakınları katıldı. Hacer Onat'ın cenazesi İlyasköy Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SAMSUN