Beyin kanamasından hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Beyin kanamasından hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

20.06.2022 11:38
Beyin kanamasından hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Recep Sayım son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Recep Sayım son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği beyin kanaması sonucunda kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Recep Sayım için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Merhum Recep Sayım Kumbağ Cami'sinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri manga tarafından Gazi Sayım'ın naaşı alınarak yakınları eşliğinde Kumbağ Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına katılan Vali Yıldırım, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileğinde bulunarak merhuma Allah'tan rahmet diledi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Kıbrıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyin kanamasından hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyin kanamasından hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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