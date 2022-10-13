Beyin kanamasından öldüğü sanılıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Beyin kanamasından öldüğü sanılıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

13.10.2022 10:19

Beyin kanamasından öldüğü sanılıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Mersin'de 11 yıl önce beyin kanamasından öldüğü sanılan M.T. isimli şahsın, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Mersin polisinin yaptığı titiz çalışma sonucunda maktulün o dönem patronu olan S.Y.

Beyin kanamasından öldüğü sanılıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Mersin'de 11 yıl önce beyin kanamasından öldüğü sanılan M.T. isimli şahsın, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Mersin polisinin yaptığı titiz çalışma sonucunda maktulün o dönem patronu olan S.Y. tarafından darp edildiği ve başına vurulan sert cisim sonucunda beyin kanaması geçirip, öldüğü belirlendi

Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

MERSİN - Mersin'de 11 yıl önce beyin kanamasından öldüğü sanılan M.T. isimli şahsın, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Mersin polisinin yaptığı titiz çalışma sonucunda maktulün o dönem patronu olan S.Y. tarafından darp edildiği ve başına vurulan sert cisim sonucunda beyin kanaması geçirip, öldüğü belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Ocak 2011 tarihinde merkez Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesinde meydana gelen olayda M.T.isimli maktulün şüpheli şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili dosyayı yeniden incelemeye aldı. Yapılan incelemede maktulün hurdacılık yaptığı tespit edilirken, o dönemdeki çok sayıda arkadaş çevresiyle görüşmeler yapıldı. HTS incelemeleri, saha çalışmaları ve alınan tanık ifadeleri neticesinde maktulün o dönem hurda işinde patronu olan S.Y. ile arasındaki 30 TL alacak verecek konusu yüzünden tartışma çıktığı, M.T.'yi darp ettiği ve başına künt denilen cisimle vurması sonucu beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Muş'un Dilimli Köyü'nde yaptığı operasyonla şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Mersin'de feci ölüm... Demir askılıklardan boynunun üstüne böyle düştü Son dakika haberleri | Mersin'de feci ölüm... Demir askılıklardan boynunun üstüne böyle düştü Son dakika haberi: Eshab-ı Kehf Mağarasında sıkışan kişiyi itfaiye ekibi kurtardı Son dakika haberi: Eshab-ı Kehf Mağarasında sıkışan kişiyi itfaiye ekibi kurtardı Mersin haberleri | Mersin'deki Ashab-ı Kehf Mağarası'nda kayalıklara sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı Mersin haberleri | Mersin'deki Ashab-ı Kehf Mağarası'nda kayalıklara sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı
Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyin kanamasından öldüğü sanılıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:52 Katar Emiri Al Sani, Türkiye'ye geliyor! İki ülke arasında birçok anlaşma imzalanması bekleniyor
15:48 İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm
15:38 Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenden olay sözler: İnsanlık genlerimden faydalanmalı
15:41 ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 oldu
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
14:58 Ataşehir'de 26 yaşındaki doktorun ölümüne neden olan sürücünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 17:15:28. #1.13#
SON DAKİKA: Beyin kanamasından öldüğü sanılıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement