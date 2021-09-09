Beyin kanamasından ölen Nijeryalı öğrenci, Eskişehir'de toprağa verildi - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Nijeryalı üniversite öğrencisi Dr. Stanford Ademola Olufemi (33), üvey ağabeyinin isteği üzerine Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gören Nijeryalı öğrenci Dr. Stanford Ademola Olufemi, yolda yürürken düşüp, başını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Olufemi, geçirdiği ameliyatın ardından 24 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Anne ve babasını bir süre önce kaybettiği belirtilen Olufemi'nin Nijerya'da bulunan üvey ağabeyi, cenazenin Eskişehir'de toprağa verilmesini istedi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri, Olufemi'nin cenazesini Tıp Fakültesi morgundan alarak, Cumhuriyet Mahallesi Dinçel Sokak'taki 19'uncu yüzyılda inşa edilen ve uzun yıllar kilise olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ne getirdi.

'MÜSİLAJ KONUSUNDA TEZ ÇALIŞMASI YAPIYORDU'ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Macid Nurbaş, Dr. Stanford Ademola Olufemi'nin özellikle çevre konusunda çok duyarlı bir öğrenci olduğunu belirterek, "Bu öğrencimiz 3 yıl önce Türkiye bursunu kazanarak geldi. İlk yılı Türkçe öğrenmekle geçti. Daha sonra doktora konusunu belirledik. Derslerini aldı ama maalesef ömrü kısa geldi. Yolda yürürken düşüyor ve beyin kanaması geçiriyor. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdük. Orada başarılı bir ameliyat geçirdi ama maalesef bir hafta sonra kalbi durdu. Duyarlı bir arkadaştı. Denizlerimizdeki bu müsilaj olayı oldu. 'Bu konuya eğilebilir miyiz?' dedi. Çok iyi olacağını söyledik ve tez konusunu da bunu yaptık ama maalesef ömrü yeterli olmadı. Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.

Nijerya Konsolosluğu görevlileri ve arkadaşlarının da katılımıyla Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yapılan törenin ardından Olufemi'nin cenazesi, Asri Mezarlık'ta Hristiyanlar için ayrılan bölüme defnedildi.