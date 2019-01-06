Son Dakika Haberleri: Beyin Kanamasından Yaşamını Yitirdi

Beyin Kanamasından Yaşamını Yitirdi

1 saat önce

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özgül Sevimli (44), yaşamını yitirdi.

Beyin Kanamasından Yaşamını Yitirdi, System.String[]
AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özgül Sevimli (44), yaşamını yitirdi.

Sultanhisar'a 1 kilometre mesafedeki dağlık alanda bulunan zeytinliğine dün yakınlarıyla birlikte giden 2 çocuk annesi Özgül Sevimli, şiddetli baş ağrısı çekince, Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada beyin kanaması teşhisi konulan Sevimli, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Sevimli, doktorların müdahalesine karşın bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Sevimli'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:30 Kaynak: DHA

Sultanhisar, Aydın, Güncel
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