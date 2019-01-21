Beyin Kanseri Öğrenci, Maskesiyle Maçın Kura Atışını Yaptı

Hatay
'da oynanan Bölgesel Amatör Bal Ligi futbol karşılaşmasında ev sahibi takım oyuncuları, kanser hastalığına farkındalık oluşturmak için sahaya "Alperen seni çok seviyoruz" yazılı pankart ve yüzlerine taktıkları maskeyle çıktılar. Karaağaç
Spor Kompleksi stadında Arsuz
Karaağaç Spor ile 7 Mart Kadirli
Demir Spor'un karşı karşıya geldiği futbol müsabakasında ev sahibi takım oyuncuları, beyin kanseri hastası olan 12 yaşındaki Denizciler Gübretaş
Orta Okulu 7. sınıf öğrencisi Alperen Gülistan'a moral vermek ve hastalığına dikkat çekmek için seremoni öncesi sürpriz yaptı.
Arsuz Karaağaç Sporlu futbolcular karşılaşmayı izlemeye gelen Alperen Gülistan'ı davet etti. Taraftarların "Alperen Gülistan" tezahürat ve ayakta alkışları arasında maçın hakemleri Selçuk
Keklik, Mustafa Burak
Kuş, Buğur Han
Güler ve 7 Mart Kadirli Demir Spor takım oyuncuları ile birlikte Alperen sahaya çıktı.
Karşılaşma öncesi orta yuvarlakta hakem ve futbolcular ile birlikte saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşını da okuyan Alperen Gülistan'ı takım kaptanları yanına davet eden karşılaşmanın orta hakemi Selçuk Keklik, Alperen'den karşılaşmanın kura atışını yapmasını istedi.
Karaağaç Spor'un takım kaptanı Ali Yıldırım
, attığı golün ardından tribünde maçı izleyen Alperen Gülistan'ın yanına kadar gidince, maçın orta hakemi tarafından kural gereği sarı kartla cezalandırıldı. Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi. - HATAY