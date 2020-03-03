Beyin ölümlerinden yüzde 40'lık bağış, karaciğer nakli bekleyen hastaları kurtarmaya yetiyor - Son Dakika

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Uluğ Eldegez, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2 bin 258 karaciğer nakli bekleyen hasta bulunduğunu ve geçen yıl 1677 beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek, "Beyin ölümü bildirimlerinden sadece yüzde 40'ından organ alabilsek, 2 senede karaciğer nakli bekleyen hasta kalmaz." dedi.

Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Bilim Kurulu Üyesi de olan Eldegez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 22 bin 902 böbrek, 2 bin 258 karaciğer, 1532 kornea, 1163 kalp, 297 pankreas, 89 akciğer, 6 kalp kapağı 1 de ince bağırsak olmak üzere toplam 28 bin 248 organ nakli bekleyen hasta bulunduğunu aktararak, derneklerinin amacının bağışçı sayısını artırmak olduğunu söyledi.

Organ bağışına dikkati çekmek ve bağışçı sayısını çoğaltmak amacıyla yurt içi ve dışında uluslararası kongreler düzenlediklerini aktaran Eldegez, "2021 yılında ilk hedefimiz Kıbrıs'ta uluslar arası katılımlı ana kongre yapmak, sonra Sakarya ve muhtemelen Van'da bölgesel toplantılar yapacağız. Buradaki amacımız, özellikle yoğun bakımdaki arkadaşlarımızla yoğun çalışıp bağışçı sayısını artırmak." diye konuştu.

Okul ve fabrikalarda organ bağışını anlatacaklar

Eldegez, bu kapsamda dernek olarak ayrıca İstanbul merkezli milli eğitim müdürlükleri ile koordineli çalıştıklarını ifade ederek, belirli eğitim kurumları ve fabrikalarda lokal toplantı düzenleyip organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Toplantılarda beyin ölümü gerçekleşen kişilerin yakınlarının organ bağışı konusunda daha duyarlı davranarak bağışçı olmalarını hedeflediklerini vurgulayan Eldegez, şöyle devam etti:

"Toplantılarımızı interaktif katılımlı yapıyoruz. Toplantılarımızda beyin ölümü gerçekleşen insanların yakınlarına organ çıktığında bağış için sorulduğunda neden 'Evet' ya da 'Hayır' dediklerini, iyice sebeplerini ortaya çıkarıp 'Evet' diyenlerin 'evet'lerini daha fazla ön plana çıkarıp, 'hayır' diyenleri de ortadan kaldırmak için neler yapacağımızı bulmaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2 bin 258 karaciğer nakli bekleyen hasta var. Geçen yıl 1677 beyin ölümü gerçekleşmiş, beyin ölümü bildirimlerinden sadece yüzde 40'ndan organ alabilsek 2 senede karaciğer nakli bekleyen hasta kalmaz."

Eldegez, organ bağışçı sayısını çoğaltmanın tek yolunun eğitim olduğuna işaret ederek, bu konuda özellikle Anadolu'da etkin çalışacaklarını aktardı.

Beyin ölümünü kavramının bir ölüm şekli olduğunu ve dinsel açıdan da yeri bulunduğunu bıkmadan, usanmadan herkese anlatmak gerektiğini vurgulayan Eldegez, "Organ bağışında halk, medya ve sağlık sektörü birlikte hareket etmeli. İnsanlarımıza bu konular ince ayrıntılarıyla anlatırsa ve bu eğitimler desteklenirse hedefimize ulaşırız." ifadelerini kullandı.