Beyin ölümü gerçekleşen 27 yaşındaki gencin organları 5 kişiye umut oldu - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Beyin ölümü gerçekleşen 27 yaşındaki gencin organları 5 kişiye umut oldu - Son Dakika

Beyin ölümü gerçekleşen 27 yaşındaki gencin organları 5 kişiye umut oldu

7 saat önce

Bursa'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen gencin böbrekleri, korneaları ve karaciğeri 5 hastaya nakledilmek üzere alındı.

Beyin ölümü gerçekleşen 27 yaşındaki gencin organları 5 kişiye umut oldu, System.String[]

Bursa'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen gencin böbrekleri, korneaları ve karaciğeri 5 hastaya nakledilmek üzere alındı.

Özel Aritmi Osmangazi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanede tedavi gören 27 yaşındaki Ali Güngör'ün beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin Organ Bağışı Koordinatörü Dr. Ömer Faruk Mete ve Organ Bağışı Komitesi yetkililerinin görüştüğü gencin ailesi, organ bağışına onay verdi.

Bunun üzerine Güngör'ün böbrekleri, korneaları ve karaciğeri çıkarılarak durumları uygun görülen 5 hastaya nakledilmesi için ilgili hastanelere götürüldü.

Güngör ailesine teşekkür eden Dr. Mete, organ bağışının organ bekleyen hastaların en büyük umut kapısı olduğunu ve Güngör ailesinin bu yaklaşımının herkese örnek olmasını diledi.

Bursa, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:32 Kaynak: AA
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