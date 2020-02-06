Beyin ölümü gerçekleşen adamın organları 4 kişiye umut oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyin ölümü gerçekleşen adamın organları 4 kişiye umut oldu - Son Dakika

Beyin ölümü gerçekleşen adamın organları 4 kişiye umut oldu

6 saat önce

Gaziantep'te bir şantiyenin çatısını sökerken elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 37 yaşındaki Kemal Kırmızı'nın organları 4 kişiye umut oldu.

Beyin ölümü gerçekleşen adamın organları 4 kişiye umut oldu, System.String[]

Gaziantep'te bir şantiyenin çatısını sökerken elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 37 yaşındaki Kemal Kırmızı'nın organları 4 kişiye umut oldu.


Olay, 27 Ocak'ta Gaziantep Havalimanı yolu üzerindeki bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Kemal Kırmızı, bir şantiyenin çatısını sökerken elindeki metalin yukarıdaki elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapılıp 7 metreden aşağıya düştü. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kırmızı, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.


Organları 4 kişiye umut oldu


Beyin ölümü gerçekleşen Kemal Kırmızı'nın organları ailesi tarafından bağışlandı. 2 göz, 1 böbrek ve karaciğer olmak üzere bağışlanan organlar Adana, Gaziantep ve Malatya'daki 4 hastaya nakledildi.


"Daha önce organlarının bağışlanmasını istemişti"


Kemal Kırmızı'nın akrabası Tahir Kırmızı, Kemal Kırmızı'nın daha önce organlarının bağışlanmasını istediğini vurgulayarak, "Doktorlar bizi çağırdı, durumu anlattılar. Ölmeden 10 gün önce organ bağışı sohbeti geçmişti. Kemal Kırmızı eşine benim de organımı bağışlayın demiş. Doktorlar durumu anlatınca biz de organlarını bağışladık" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep Havalimanı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:04 Kaynak: İHA
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