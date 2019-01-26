Son Dakika Haberleri: Beyin Ölümü Gerçekleşen Hasta, Organlarıyla 5 Kişiye Umut Oldu

Beyin Ölümü Gerçekleşen Hasta, Organlarıyla 5 Kişiye Umut Oldu

1 saat önce

Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın iki böbreği, korneaları ve karaciğeri, Bursa'da organ bekleyen 5 kişiye nakledilecek.

Beyin Ölümü Gerçekleşen Hasta, Organlarıyla 5 Kişiye Umut Oldu, System.String[]
Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın iki böbreği, korneaları ve karaciğeri, Bursa'da organ bekleyen 5 kişiye nakledilecek.

Beyin kanaması geçiren 57 yaşındaki M.A, geçen hafta Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

M.A'nın, bu hastanede yapılan müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine hastanenin organ ve doku nakil koordinatörleri Fuat Çöken ile Dr. Ömer Atsal, M.A'nın ailesiyle görüştü.

Ailenin organ bağışına onay vermesinin ardından Bursa Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçilerek, M.A'nın böbrekleri, korneaları ve karaciğeri alındı.

M.A'nın iki böbreği ve karaciğeri organ nakli bekleyen 3 hasta için Bursa'dan gelen ekiple gönderildi. Bu organların, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Bursa Acıbadem Hastanesinde birer hastaya nakledileceği bildirildi.

Korneaların ise BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesindeki 2 hastaya naklinin yapılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:36 Kaynak: AA

Bursa, Balıkesir, Güncel
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