Son Dakika Haberleri: Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları bağışlandı
Son Dakika Sağlık Haber

Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları bağışlandı

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları bağışlandı.

Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları bağışlandı, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları bağışlandı.

İdrar yolu enfeksiyonu tanısıyla Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 75 yaşındaki Cevdet Uz'un beyin ölümü gerçekleşti.

Uz'un ailesinin onayıyla bağışlanan karaciğerinin Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, böbreklerin ise Acıbadem Bursa Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.

Acıbadem Bursa Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Salih Gülten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organ bağışının önemine dikkati çekti.

Gülten, şöyle konuştu:

"Maalesef bir acı meydana geliyor ama peşinden de insanları kurtaracak bir eylem gerçekleşiyor. Herkese böyle ölüm nasip olsun. Böbrek aldık, biz değerlendireceğiz. Önce testlerden geçecek. Kullanılıp kullanılamayacağı tespit edilecek. Ondan sonra da uygun hastalar aranacak, hastalar çağrılacak ve onlara da başka testler uygulandıktan sonra uygun bir vakaya nakil olacak, hayat kurtaracak."

Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Emre Merter Mart da organ bağışı konusundaki hassasiyetlerinden dolayı Cevdet Uz'un yakınlarına teşekkür etti.

Balıkesir, Bandırma, Bursa, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı
5 kişinin öldüğü Diyarbakır'daki silahlı kavgada kahreden detay! Hırsız sandıkları kişileri kovalarken öldüler 12 yaşındaki Mehmet, hayvan sevgisiyle sosyal medya fenomeni oldu Bursa'da bir uyuşturucu satıcısı, kendisine satış yaptırmayan şahsa kurşun yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 09:58:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları bağışlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]