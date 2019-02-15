Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Yakınlarına Yanlış Bilgi Verildiği İddiası

Kocaeli
'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesine yanlış bilgi verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Beyin ölümü gerçekleşen hastanın yakınlarına vefat bilgisini verdiği iddia edilen özel hastaneden yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında "Ölmeyen bir kişiye öldü dendiği" gibi gerçekleri yansıtmayan iddiaların yer aldığı belirtildi.
Bu iddiaların oldukça haksız, dayanaksız ve itham edici olduğu vurgulanan açıklamada, "Konun aslı, ailenin onayı ile organ bağışı sürecinin hayata geçirilmesine yöneliktir. Hastanemiz tüm süreçleri tıbbi prosedürlere uygun olarak, olması gerektiği gibi yürütmüştür." ifadesi kullanıldı.
Organ nakli için dünyanın kabul ettiği en iyi yöntemin ise yoğun bakım şartlarında beyin ölümü gerçekleşen ve beyin ölümü tutanağı hazırlanan kişilerden aile onayı sonrası alınan organlar olduğunu anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"3 gündür hastanemizde beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakımda tedavi gören Yusuf Ziya
Yüksel'in yetkili hekimlerce imzalanmış beyin ölümü tutanağına göre 14.02.2019'da saat 16.00'te beyin ölümü gerçekleşmiştir. Ardından ailesine organ bağışı konusunda bilgilendirme yapılmış, organ bağışlanması konusunda olumlu yanıt alınınca Sağlık Bakanlığı
'na bağlı olan Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'ne haber verilmiştir. Aile bekleme sürecinde organ naklinden vazgeçtiğini beyan ettiğinde gerekli bilgilendirme ilgili merkeze tarafımızdan yapılmıştır. Özetle en başta da bahsettiğimiz gibi tüm süreçler organ bağışı mevzuatına ve diğer tüm tıbbi prosedürlere uygun olarak yürütülmüştür."