Beyin ölümü gerçekleşen hemşire, organlarıyla umut oldu - Son Dakika

Beyin ölümü gerçekleşen hemşire, organlarıyla umut oldu

26.05.2021 16:34
Beyin ölümü gerçekleşen hemşire, organlarıyla umut oldu, System.String[]

ISPARTA'da, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen hemşire Arif Yunus Emre Altunbaş'ın (28) organları umut oldu.

ISPARTA'da, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen hemşire Arif Yunus Emre Altunbaş'ın (28) organları umut oldu. Altunbaş'ın kalbi, akciğeri, karaciğeri ve böbrekleri nakil bekleyen hastalar için İstanbul, Malatya ve Antalya'ya gönderildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi'nde hemşire olarak görev yapan Arif Yunus Emre Altunbaş, 18 Mayıs'ta Dere Mahallesi'nde 117 Cadde ile 2056 Sokak'ın kesiştiği kavşakta motosikletiyle karşı yönden gelen Oğuzhan G. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada Altunbaş yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Arif Yunus Emre Altunbaş'ın dün beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARI HASTALARA UMUT OLDUArif Yunus Emre Altunbaş'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Altunbaş'ın kalbi, akciğeri, böbrekleri ve karaciğeri yapılan operasyonla alındı. Arif Yunus Emre Altunbaş'ın kalp ve akciğeri İstanbul'a, karaciğeri Malatya'ya, böbrekleri ise Antalya'da organ nakli bekleyen hastalara gönderildi.HASTANEDE TÖRENDE UĞURLANDIAltunbaş'ın cenazesi, bugün görev yaptığı hastanede yapılan uğurlama töreninin ardından öğle vakti kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.Bu arada, Arif Yunus Emre Altunbaş'ın babasının da yaklaşık 3 ay önce koronavirüsten yaşamını yitirdiği belirtildi.SDÜ REKTÖRÜNDEN TAZİYE MESAJI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Arif Yunus Emre Altunbaş için taziye mesajı yayımladı. Prof. Dr. Çarıkçı, "Üniversitemiz hastanesi hemşirelerinden Arif Yunus Emre Altunbaş'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.


Beyin ölümü gerçekleşen hemşire, organlarıyla umut oldu

Yunus Emre, İstanbul, Malatya, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyin ölümü gerçekleşen hemşire, organlarıyla umut oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı Fatih Koyunoğlu hakkında flaş suçlama: Apartman boşluğuna çekip öpmeye çalıştı Fatih Koyunoğlu hakkında flaş suçlama: Apartman boşluğuna çekip öpmeye çalıştı Ankara istikameti trafiğe kapandı! TEM Otoyolu'nda demir yüklü TIR devrildi Ankara istikameti trafiğe kapandı! TEM Otoyolu'nda demir yüklü TIR devrildi Medya şirketi MGM'yi, Amazon 8,45 milyar dolara satın alıyor Medya şirketi MGM'yi, Amazon 8,45 milyar dolara satın alıyor Ahmet Çakar'dan Ali Koç paylaşımı: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin Ahmet Çakar'dan Ali Koç paylaşımı: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı hakkında sert sözler: Açık kapım yok! Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı hakkında sert sözler: Açık kapım yok! Doğan Holding'in iştiraki D Yatırım Bankası'na BDDK'dan faaliyet izni çıktı Doğan Holding'in iştiraki D Yatırım Bankası'na BDDK'dan faaliyet izni çıktı Akşener, Erdoğan'ın Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz

Son Dakika Haberleri
17:56 Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış
17:54 Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den önemli uyarı: Günde 1 paket sigara içiyorsanız bu taramayı yaptırmanız şart
17:54 Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı
17:49 Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti
17:34 Menajeriyle transfer pazarlığı başladı! Aboubakar için Ali Koç tüm şartlarını zorluyor
17:25 Medya şirketi MGM'yi, Amazon 8,45 milyar dolara satın alıyor
17:17 Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı
17:17 Ahmet Çakar'dan Ali Koç paylaşımı: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin
17:09 Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı
16:49 Fatih Terim'den sosyal medyada kendisine hakaret eden 14 kişi hakkında suç duyurusu
Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış         
17:57
Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den önemli uyarı: Günde 1 paket sigara içiyorsanız bu taramayı yaptırmanız şart Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den önemli uyarı: Günde 1 paket sigara içiyorsanız bu taramayı yaptırmanız şart         
17:55
Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti         
17:50
Menajeriyle transfer pazarlığı başladı! Aboubakar için Ali Koç tüm şartlarını zorluyor Menajeriyle transfer pazarlığı başladı! Aboubakar için Ali Koç tüm şartlarını zorluyor         
17:35
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı         
17:18
Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı         
17:10
Telafi eğitimleri haziran ayında başlıyor Telafi eğitimleri haziran ayında başlıyor         
16:47
Skandal olay! Jinekolog, hastasını kendi spermiyle hamile bırakmış Skandal olay! Jinekolog, hastasını kendi spermiyle hamile bırakmış         
16:44
Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler         
16:02
Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu         
16:01
Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz         
15:45
Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti         
14:38
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 18:00:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyin ölümü gerçekleşen hemşire, organlarıyla umut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement