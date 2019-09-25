Beyin ölümü gerçekleşen inşaat işçisi, organlarıyla 3 kişiye umut oldu

SİVAS'ta geçirdiği iş kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen inşaat işçisi Naci Yıldız'ın (53) organları, organ nakli bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Koyulhisar'da 14 Eylül günü yüksekten düşme sonucu ağır yaralanan ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümü'nde tedavi altına alınan inşaat işçisi Naci Yıldız'ın dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Naci Yıldız'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda, Malatya'dan gelen ekibin yaklaşık 3 saat süren operasyonunun ardından, Yıldız'ın karaciğer ve böbrekleri alındı. Organ nakli bekleyen 3 hasta için karaciğeri, Malatya'ya, böbrekleri ise Erzurum ile İstanbul'a gönderildi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Birimi'nde görevli Doktor Öğretim Üyesi Fatih Özdemir, "Bağışçı aileye böyle bir karar aldıkları için teşekkür ederiz. Allah sabırlar versin. Yaptıkları iş, hayırlı bir iş oldu. Karaciğer, İnönü Üniversitesi'nde karaciğer bekleyen bir hastaya nakil edilecek. Böbreklerden biri Erzurum, diğeri İstanbul'da organ bekleyen hastalara nakil edilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Naci Yıldız'ın kardeşi Bahattin Yıldız ise "Can kaybetmişiz. Bazı insanlar duyarsız olur ama düşündük. Aileyi çağırdım, çocuklarına sordum. Ben de ağabeyi olarak bağışladım. Hiçbir aileden bir kuruş para temin etmemek şartıyla bağışladım. Takdiri ilahi buymuş yapacak bir şey yok elimizden de bir şey gelmiyor" dedi