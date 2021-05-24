İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen 42 yaşındaki Şebnem Uysal'ın bağışlanan organları 8 hastaya nakledildi.

Menemen ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Şebnem Uysal, 7 Mayıs'ta evinde rahatsızlandı. Uysal, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çiğli ilçesinde hastaneye kaldırıldı.

Beyninde, yüksek tansiyona bağlı olarak pıhtı attığı belirlenen Uysal, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Eşi Erol Uysal ve çocuklarının onayıyla kadının kalp, akciğer, karaciğer, dalak, böbrek ve korneaları 8 hastaya nakledildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında 15 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan Erol Uysal, AA muhabirine, eşinin yaşamını yitirdiğine hala inanamadığını, zor günlerini çocuklarına sarılarak gidermeye çalıştığını söyledi.

Eşinin çok duyarlı bir insan olduğunu aktaran Uysal, "Organlarımızı bağışlayalım diye kendi aramızda karar almıştık. Organ bağışını yaptık. 8 kişiye can oldu. Zorlu bir süreç oldu ama sonu iyi oldu. Bir yandan üzüntümüz var bir yandan da böyle bir sevincimiz var. Herkes organ bağışında bulunsun. Bir sürü böbrek bekleyen, diyalize gidip gelen insanlar var. Parayla alınamayacak bir şey. Servetin olsa bir yerin eksikse ne yazar." diye konuştu.

"O bir yerlerde yaşamaya devam edecek"

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki İpek Uysal ise annesinin daha önce bir sağlık sorununun bulunmadığını ifade etti.

Annesini her zaman kendisine örnek aldığını anlatan Uysal, şöyle dedi:

"Keşke bizim de organ bağışı gibi bir çözümümüz olsaydı, çare bulabilseydik ama bizde çareler bitmişti. Kendi aramızda konuşuyorduk. Kararı vermek çok zor olmadı. Bu kararda emindik. Bu şoku atlatmamız gerekiyordu bildirmek için. 15-20 dakika içinde verdik. Tabii ki çok üzgündük ama bir yandan da mutluyduk çünkü o bir yerlerde yaşamaya devam edecek, çok insanın hayatına dokunarak. Babam itfaiyeci olarak onlarca insanı kurtardı ama onun hayatını kurtaramadık. Elden bazı şeyler gelmiyor ama insanlar için bir şeyler gelebiliyorsa bunun ardını düşünmemek gerekiyor. Benim annem hem bana can verdi hem de 8 kişiye can oldu. O sadece benim değil, bizim ailemizin hem de 8 kişinin ailesinin kahramanı."

Uysal, kabul etmeleri halinde annesinin organlarının nakledildiği kişilerle bir araya gelmeyi istediğini belirterek, annesinin tedavi gördüğü özel hastane ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Organ Nakli Koordinasyon Merkezi yetkililerine teşekkür etti.