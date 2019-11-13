Beyin ölümü gerçekleşen kadın, organlarıyla 5 hastaya umut oldu

Sivas'ta beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Hülya Şenol'un (54) organları, 5 hastaya umut oldu.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 10 Kasım'da beyin kanaması geçiren evli ve 2 çocuk annesi Hülya Şenol'un tedavi gördüğü Sivas Numune Hastanesi'nde, dün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakli Birimi yetkililerince aileyle yapılan görüşmeler sonucu Şenol'un organları bağışlandı. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda, Samsun'dan gelen ekibin yaklaşık 3 saat süren operasyonunun ardından, Şenol'un kalp kapakçıkları, korneası, karaciğer ve böbrekleri alındı. Organlar Samsun, Erzurum ile İstanbul'a gönderildi.

Numune Hastanesi Organ Bağışı Koordinatörü Gülseren Apak, 10 Kasım Pazar günü Şebinkarahisar ilçesinden beyin kanaması sonucu sevkli gelen Hülya Şenol'un dün öğle saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek, Aile yakınlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda organlarını bağışlama kararı aldık. Daha sonra organ nakli tetkikleri yapıldı. Nakil merkezleriyle iletişime geçildi ve bu sabah saat erken saatlerden itibaren ameliyatlar başladı dedi.

Samsun'dan gelen ekip tarafından sağ böbreğin, karaciğerin ve korneasının götürüleceğini, sol böbreğin Atatürk Üniversitesi Hastanesine ulaştırılacağını aktaran Apak, kalp kapakçığın da İstanbul'daki bir hastaya nakledileceğini ifade etti.

Güzel sonuçlar almayı umut ettiklerini dile getiren Apak, Organlarımızın tamamını saklama koşullarını sağlayarak, ilgili illere götürerek orada hazır bekleyen hastalara nakledilecek. Burada önemli olan ailenin kararıydı, onlara teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir karar verdiler. Onların söyledikleri de organ nakli bekleyen hastalara faydalı olabilmekti. Şenol'un eşi ve çocuklarının kararı vermesinin ardından süreç işledi. Ailemiz, böylece güzel bir şeye imza atmış oldu. İnşallah organ bekleyen hastalara çağrı olur diye konuştu.