Son Dakika Haberleri: Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 kişiye umut olacak
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Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 kişiye umut olacak

1 saat önce

Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 kişiye umut olacakNİĞDE 'de merdivenden düşmesi sonucu hayatını kaybeden Selda Çağlak'ın(40) organları 4 kişiyi umut olacak.

Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 kişiye umut olacak

NİĞDE 'de merdivenden düşmesi sonucu hayatını kaybeden Selda Çağlak'ın(40) organları 4 kişiyi umut olacak.

Bor ilçesine baglı Kemerhisar beldesinde evlerinin merdiveninden düşerek ağır yaralanan Selda Çağlak, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda hayata tutunamayan kadın hayatını kaybetti. Ailesi ise genç kadının organlarının bağışlanmasını istedi. Çağlak'ın kalbi Ankara'ya, 2 böbreği Adana'ya, karaciğeri ise Gaziantep'te nakil bekleyen hastalara hava ambulansı ile gönderildi.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın organ bağışının önemine dikkat çekti. Günaydın, Ülkemizde canlı nakil sayısı oldukça fazla ancak kadavra bağışı bir o kadar az sayıda. Bu nedenle farkındalık oluşturup ülkemizde sağlık sorunlarını çözüme kavuşturmak en büyük hedefimizdir? dedi.

Organ bağışını başka kişilerin yaşaması için yaptıklarını belirten Selda Çağlak'ın yeğeni Makbule Ateş, "Bizim acımız çok büyük. Umut bekleyenlere bizde umut olmak için organlarını bağışlamak istedik. Biz kaybettik ama 4 kişiye organları gidecekmiş. Onların ocağı sönmesin, ocağı yansın. Bizim ocağımız söndü onların yansın istedik. Bu yüzden organlarını bağışladık" dedi.

Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 kişiye umut olacak

Ömer Halisdemir, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:44 Kaynak: DHA
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