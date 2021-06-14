Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları, 5 hastaya umut oldu - Son Dakika

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde beyin kanaması geçirdikten sonra tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen M.D. (58) adlı kadının bağışlanan organları, 5 hastaya umut oldu.

İlçede 10 Haziran günü beyin kanaması geçiren M.D., Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan M.D.'nin 13 Haziran'da beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, yapılan görüşme sonrası M.D.'nin organlarını bağışlama kararı aldı. M.D.'nin karaciğeri, böbrekleri ve korneaları, sabahın erken saatlerinde yapılan operasyonla alındı. Organlar, ekiplerin gözetiminde Bursa ve Balıkesir'deki hastanelerde nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muzaffer Şenveli, "13 Haziran tarihinde beyin ölümü gerçekleşen hastamızla ilgili, ailesinden organ nakli konusunda onay alınmış olup, gerekli hazırlıklara başladık. Hazırlıkların tamamlanmasıyla bugün saat 06.50 sıralarında operasyona başlanmış olup, hastamızın; Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nden gelen ekiplerce 2 böbreği, Bursa Acıbadem Hastanesi'nden gelen ekiplerce 1 karaciğeri ve

Balıkesir Tıp Fakültesi'nden gelen ekiplerce de korneaları alındı. Organlar 5 kişiye umut oldu. Bandırma insanı yüce gönüllüdür. Özellikle pandemi döneminde böyle bir üzüntü ve sevinci aynı anda yaşadığımız olay, bizi hem memnun etti hem de hastamızı kaybettiğimiz için üzdü" diye konuştu.