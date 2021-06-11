Üye Girişi
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 hastaya umut oldu - Son Dakika

Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 hastaya umut oldu

11.06.2021 10:15
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 hastaya umut oldu, System.String[]

TRABZON'da beyin kanaması geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Havva Alın'ın (49) organları, nakil bekleyen 7 hastaya umut oldu.

TRABZON'da beyin kanaması geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Havva Alın'ın (49) organları, nakil bekleyen 7 hastaya umut oldu.

Artvin'de, 6 Haziran günü Havva Alın'ın, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede duran kalbi, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Alın, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada beyin kanaması teşhisi konulan Alın, daha sonra Trabzon Medical Park Yıldızlı Hastanesi'ne gönderildi. Ev kadını olan Alın'ın önceki gece beyin ölümü gerçekleşti.

Eşi Hüseyin Alın'ın onayıyla Havva Alın'ın organları bağışlandı. Operasyonla alınan Alın'ın kalp, akciğer, karaciğer, böbrekleri ve korneaları, 7 hastaya nakledilmek üzere İstanbul, Samsun, İzmir ve Sivas'a gönderildi.'BİRİLERİNE ŞİFA OLSUN, HAYAT OLSUN İSTEDİK'Organ nakli için çağrıda bulunan Havva Alın'ın eşi Hüseyin Alın, "21 senelik evliyim. Eşim migren hastasıydı ve tansiyonu da vardı. Belli bir süre ilaçlarını kullandıktan sonra doktor kontrolü olmadan ilaçlarını bıraktı. Daha sonra eşim hastanelik oldu ve beyin ölümü gerçekleştiğini öğrendik. Organlarını bağışlayabileceğimizi söylediler. Eşim rahmetli oldu. Toprak altında çürüyeceğine birilerine şifa olsun, hayat olsun istedik. Biraz zor karar verdik. Ama eşimin sayesinde birilerinin hayat bulması içimi bir nebze de olsa rahatlatıyor, acımı hafifletiyor. Eşim çok merhametli, şefkat doluydu. Organ nakli sayısı artmalı ve hastanelerde şifa bekleyen insanlara umut olmalı, hayat olmalı" diye konuştu.'UMUYORUZ Kİ ORGAN BAĞIŞI SAYISI ARTAR'

Trabzon Medical Park Yıldızlı Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Serap Zengin Karahan ise, "Hastanın ilk şikayeti 6 Haziran tarihinde şiddetli baş ağrısıyla başlamış ve Artvin Devlet Hastanesi'ne başvurmuş. Orada kalbi duruyor ve yapılan müdahalelerle geri döndürülüyor. Entübe bir şekilde Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne daha sonra da beyin kanaması tespit edilip Medical Park Trabzon Yıldızlı Hastanemize sevk ediliyor. Buradaki takibimizde birtakım tetkikler sonrasında beyin ölümü tanısını koyduk. Sonrasında da hasta yakınlarıyla durumu paylaşarak organ nakli hakkında bilgi verdik. Onlar da olumlu karşıladılar. Türkiye genelinde organ nakli bağışı maalesef son derece az. Umuyoruz ki organ bağışı sayısı artar. Başka insanlara da umut olur" dedi.


Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 hastaya umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 hastaya umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 hastaya umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 hastaya umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 hastaya umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 hastaya umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 hastaya umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 hastaya umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 hastaya umut oldu

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon, Haziran, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 hastaya umut oldu - Son Dakika


Son Dakika

Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor 10:56 Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor 10:52 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı 10:49 Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı
Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor 10:37 Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor AK Parti ve MHP'liler salonu terk etti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde Atatürk'e hakaret eden imam kınandı 10:11 AK Parti ve MHP'liler salonu terk etti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde Atatürk'e hakaret eden imam kınandı Karavanda 3 arkadaşını kurşuna dizdi, babasını arayıp olayı anlattı 09:58 Karavanda 3 arkadaşını kurşuna dizdi, babasını arayıp olayı anlattı
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek 09:41 Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş 07:45 Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş

Son Dakika Haberleri
10:57 Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi
10:55 Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor
10:53 Balıkesir sahillerinin altın rengi kumu kirlilik yüzünden siyaha döndü: Bandırma'da denize girmek intihar gibi
10:52 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor
10:48 Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı
10:36 Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor
10:24 Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız
10:10 AK Parti ve MHP'liler salonu terk etti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde Atatürk'e hakaret eden imam kınandı
10:08 Ece Seçkin, cesur tekne pozuyla göz doldurdu
10:05 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi         
10:58
Balıkesir sahillerinin altın rengi kumu kirlilik yüzünden siyaha döndü: Bandırma'da denize girmek intihar gibi Balıkesir sahillerinin altın rengi kumu kirlilik yüzünden siyaha döndü: Bandırma'da denize girmek intihar gibi         
10:54
2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekleri 18 Haziran'dan itibaren ödenecek 2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekleri 18 Haziran'dan itibaren ödenecek         
10:50
Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı         
10:41
Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız         
10:24
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:05
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı         
09:51
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi         
07:52
Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı         
23:47
Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu         
23:36
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti         
20:09
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu         
17:16
MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 11:07:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 hastaya umut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement