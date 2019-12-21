Beyin ölümü gerçekleşen kişi organlarıyla 7 hastaya umut oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyin ölümü gerçekleşen kişi organlarıyla 7 hastaya umut oldu - Son Dakika

Beyin ölümü gerçekleşen kişi organlarıyla 7 hastaya umut oldu

6 saat önce

İzmir'de beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları, 7 hastaya nakledilmek üzere alındı.

Beyin ölümü gerçekleşen kişi organlarıyla 7 hastaya umut oldu, System.String[]

İzmir'de beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları, 7 hastaya nakledilmek üzere alındı.

Buca ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Barış Nagunlu, 15 Aralık'ta beyin kanaması geçirerek yakınları tarafından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım servisinde 4 gün tedavi gören Nagunlu'nun müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Organ Nakli Birimi yetkililerinin yaptığı görüşmeler sonucu ailesi Nagunlu'nun organlarını bağışlama kararı aldı.

Nagunlu'nun kalbi, karaciğeri, akciğeri, 2 böbreği ve korneaları nakledilmek üzere çeşitli kentlerdeki hastanelere gönderildi.

Aralık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beyoğlu'nun tarihine tanıklık eden 'Lale Plak' kapanıyor
Üretimi durduran Temsa'dan bir kötü haber daha! 23 Aralık'ta üretim başlamayacak Sosyal medyada gündem oldu! Yerli otomobilin görüntüsü böyle mi olacak? Son dakika: Peş peşe acı haberler! Hakkari ve Başika Üs Bölgesi'nde iki askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
20:50 Robin Hood bu kez de Üsküdar Kuleli'de ortaya çıktı - Son Dakika
20:50 Beyoğlu'nda yapılan 'hanutçu' operasyonun görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
20:50 Hassan Diyab: "Hedefim Lübnan'da teknokrat hükümet kurmak" - Son Dakika
20:49 Gaziantep fk maçının ardından - Son Dakika
20:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ödül için çok ciddi isimler tespit edildi" - Son Dakika
19:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan'ın oğlunun nikahında şahitlik yaptı - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 20:55:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyin ölümü gerçekleşen kişi organlarıyla 7 hastaya umut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]