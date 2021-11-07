Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları iki hastaya umut olacak - Son Dakika

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan organları, Erzurum ve Antalya'daki iki hastaya nakledilecek.

Giresun'da yaşayan 61 yaşındaki A.G, baş dönmesi ve bilinç kaybı şikayetiyle 2 Kasım'da getirildiği Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun ağırlaşması üzerine KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen ve yoğun bakım ünitesine alınarak tedavisine başlanan hastanın bugün beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine A.G'nin organları, ailesinin de onayıyla başka hastalara nakledilmesi için bağışlandı.

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi'nden kente gelen ekiplerin yaptığı ameliyat sonucunda çıkarılan böbrekler karayolu ile Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesi'ne, karaciğer ise ambulans uçak ile Antalya'da özel bir hastaneye gönderildi.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü de yaptığı açıklamada, organ bağışında gösterilen duyarlılığa işaret ederek, "Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diler, organ bağışında göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı organ bekleyen iki vatandaşımıza umut ışığı olan ailesine şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.