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Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları iki hastaya umut olacak - Son Dakika

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları iki hastaya umut olacak

07.11.2021 15:09
Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları iki hastaya umut olacak

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan organları, Erzurum ve Antalya'daki iki hastaya nakledilecek.

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan organları, Erzurum ve Antalya'daki iki hastaya nakledilecek.

Giresun'da yaşayan 61 yaşındaki A.G, baş dönmesi ve bilinç kaybı şikayetiyle 2 Kasım'da getirildiği Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun ağırlaşması üzerine KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen ve yoğun bakım ünitesine alınarak tedavisine başlanan hastanın bugün beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine A.G'nin organları, ailesinin de onayıyla başka hastalara nakledilmesi için bağışlandı.

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi'nden kente gelen ekiplerin yaptığı ameliyat sonucunda çıkarılan böbrekler karayolu ile Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesi'ne, karaciğer ise ambulans uçak ile Antalya'da özel bir hastaneye gönderildi.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü de yaptığı açıklamada, organ bağışında gösterilen duyarlılığa işaret ederek, "Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diler, organ bağışında göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı organ bekleyen iki vatandaşımıza umut ışığı olan ailesine şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları iki hastaya umut olacak
Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları iki hastaya umut olacak

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon, Erzurum, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları iki hastaya umut olacak - Son Dakika


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