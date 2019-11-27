'Beyin ölümü gerçekleşti' denilen 70 yaşındaki NATO'nun yaşaması için 'akil adamlar' devrede

NATO'nun akil adamlardan oluşan bir heyete, 'beyin ölümü gerçekleşti' eleştirileri yapılan 70 yaşındaki ittifakın yapısında reform öngören bir çalışma için başvuruda bulunacağı belirtildi.



İttifak üyesi 29 ülke lideri, kuruluşun 70'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında 4 Aralık'ta Londra'da düzenlenecek zirve kapsamında bir araya gelecek.