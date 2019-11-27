Son Dakika Haberleri: 'Beyin ölümü gerçekleşti' denilen 70 yaşındaki NATO'nun yaşaması için 'akil adamlar' devrede
Son Dakika Dünya 'Beyin ölümü gerçekleşti' denilen 70 yaşındaki NATO'nun yaşaması için 'akil adamlar' devrede - Son Dakika Dünya

'Beyin ölümü gerçekleşti' denilen 70 yaşındaki NATO'nun yaşaması için 'akil adamlar' devrede

6 saat önce

NATO'nun akil adamlardan oluşan bir heyete, 'beyin ölümü gerçekleşti' eleştirileri yapılan 70 yaşındaki ittifakın yapısında reform öngören bir çalışma için başvuruda bulunacağı belirtildi.

'Beyin ölümü gerçekleşti' denilen 70 yaşındaki NATO'nun yaşaması için 'akil adamlar' devrede, System.String[]

NATO'nun akil adamlardan oluşan bir heyete, 'beyin ölümü gerçekleşti' eleştirileri yapılan 70 yaşındaki ittifakın yapısında reform öngören bir çalışma için başvuruda bulunacağı belirtildi.


İttifak üyesi 29 ülke lideri, kuruluşun 70'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında 4 Aralık'ta Londra'da düzenlenecek zirve kapsamında bir araya gelecek.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:56 
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