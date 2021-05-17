Beyin Pili Hastalara Umut Oluyor - Son Dakika

Beynin vücut hareketinden sorumlu bölgelerine elektrik gönderen bir cihaz yerleştirildiğini belirten Doç. Dr. Atilla Yılmaz, " Uyarıcı açıldığında hastalığınız ile ilgili yaşadığınız semptomlara neden olan hatalı sinir sinyallerini bloke etmek için elektrik darbeleri gönderilir. Böylece son yıllarda kullanımı giderek artan bu yöntem,tedavilerde geç kalınan zamanı geri alarak, hastaları özgürleştirirken yaşam kalitelerini de önemli ölçüde arttırıyor" dedi.

İnsan vücudunda meydana gelen hareket sorunlarına neden olan nörolojik rahatsızlıklar, kişilerin yaşamı da önemli ölçüde etkiliyor. Bu sorunların tedavisinde ise son yıllarda öne çıkan 'Derin Beyin Stimülasyonu'yani halk arasında bilinen adıyla 'Beyin Pili'kişilerin hayata daha sıkı sarılmaları için umut oluyor. Ülkemizde de her geçen yaygılaşan bu yöntem, teknolojik gelişmelerin insan hayatı üzerine etkileri açışından dabüyük önem arz ediyor.

Beyin Pili için Hassas Bir Hesaplama Gerekiyor

Beynin uygunsuz aktivitelerinin bir nevi baskılanması olarak özetlenebilecek bu yöntem hakkında bilgi veren Doç. Dr. Atilla Yılmaz, " Beynin özellikli merkezlerine hassas bir hesaplama ile yerleştirdiğimiz elektrotlar ve bu elektrotlara bağlı bir pil aracılığıyla gönderdiğimiz milivolt değerindeki elektriksel akımların beyin içerisindeki uygunsuz sinyallerin açığa çıkmasının engellenmesi amaçlanmaktadır. Değişik hastalıklarda beynin değişik merkezleri kullanılmaktadır. Tüm bu merkezler ameliyat öncesinde çekilen yüksek kaliteli bir MR'da tespit edilmektedir ve özellikli yazılımlar sayesinde hedeflenen bölgelerin X,Y,Z şeklinde 3 boyutlu koordinatları elde edilmektedir. Ameliyattan hemen önce kafatasına sabitlenen bir çerçeve yardımıyla bu koordinatlara göre elektrotlar milimetrenin 10'da biri hassasiyette kafatasında açılan iki küçük delikten beynin özellikli hedeflenen bölgesine yerleştirilmektedir. Bu sırada Mikro elektro kayıtlama da yapılarak beynin elektrofizyolojik aktivitesi değerlendirilmektedir. Daha sonra bu elektrotlar cilt altından geçen uzatma kabloları yardımıyla köprücük kemiği altına yerleştirilecek olan teknolojik bir pile bağlanmaktadır. Bu şekilde pilden gönderilen elektriksel aktiviteler beynin o bölgesindeki uygunsuz sinyalleri baskılayarak hastalığın buğularını ortadan kaldırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Birçok Sorunun Çözümünde Yüz Güldürüyor

Doç. Dr. Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Bir kumanda aracılığıyla bu elektrik sinyallerinin dalga boyu, frekansı ve amplitüdü kolaylıkla düzenlenebilmektedir. Pil gene kumanda aracılığıyla istenildiği zaman kapatılabilmekte dolayısıyla hastada asla kalıcı bir hasar bırakmamaktadır.Kabaca şunu düşünebiliriz; elinizde bir elektrot var ve beynin neresinin ne yaptığını tam olarak biliyorsanız her şeyi yapabilirsiniz. Sonuçta beyin ve sinir sistemi tüm iletişimini bir sinir sistemi şebekesi yani elektriksel ağ şeklinde yapar. Beynin uygun bölgesine konulan bu elektrot sayesinde beyin kaynaklı birçok hastalıkla mücadele edebilirsiniz. 'Derin Beyin Stimülasyonunun' FDA onayı almış yukarıdaki hastalıkların tedavisi dışında obezite, depresyon, tourette, kişilik bozukluğu ve/veya saldırgan kişilik yapısı sorunu ve demans gibi birçok hastalığın tedavisi için yapılan araştırmalar da yüz güldürücü ön sonuçlarla devam etmektedir."