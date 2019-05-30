Beyin Pili Hastaları Derneği iftar yemeğinde bir araya geldi

Beyin Pili Hastaları Derneği (BEYPİLDER) tarafından düzenlenen iftara, dernek yöneticileri ve üyelerinin yanı sıra çok sayıda Parkinson ve hareket bozukluğu hastasını bir araya getirdi.

Beyin Pili Hastaları Derneği (BEYPİLDER) tarafından düzenlenen iftara, dernek yöneticileri ve üyelerinin yanı sıra çok sayıda Parkinson ve hareket bozukluğu hastasını bir araya getirdi. Beyin pili ameliyatı geçirerek yaşam kalitelerini geri almış hastalar, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını paylaşarak bu hastalıktan muzdarip diğer hastalara da umut oldu.

Başta Parkinson olmak üzere Generalize Distoni ve Esansiyel Tremor hastası olup, beyin pili ameliyatı geçirerek yaşam kalitelerini geri alabilmiş, hayattan kopmadan yaşamına devam etmeye karar vermiş bir grup hasta ve hasta yakını tarafından 2014 yılında kurulan ve geçen sene kırdıkları Dünya Rekoru ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanan Beyin Pili Hastaları Derneği (BEYPİLDER), çok sayıda Parkinson ve hareket bozukluğu hastasıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Beyin Pili Hastaları Derneği Başkanı Fehime Baylan'ın açılış konuşmasıyla başlayan yemekte, beyin pili tedavisi ile hayata yeniden merhaba diyen hastalar, bu hastalıktan muzdarip olan diğer hastalar ile bir arada olma fırsatı buldu. Hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıkları tecrübeleri birbirleriyle paylaşan hastalar, müzik dinletisiyle de moral buldu.

İftar yemeğinde Parkinsonlu hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren BEYPİLDER Başkanı Fehime Baylan: "Parkinson başta olmak üzere, Generalize Distoni, Esansiyel Tremor gibi bir takım hareket bozuklukları hastalıkları ülkemizde bir tabu olarak görülüyor. Ne yazık ki hastalar tedavi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları için sosyal yaşamlarını kısıtlıyorlar. İşte bu sebeple beyin pili ameliyatını geçirerek sosyal yaşamlarını geri kazanan hastalar tarafından kurulan BEYPİLDER, hem hastaları hem de hasta yakınlarını bilinçlendirmeyi ve beyin tedavisi hakkında toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Bugün burada Parkinson ve hareket bozukluğu olan hastalar ile bir aradayız. Beyin pili tedavisi ile yaşam kalitemizi geri aldığımızı göstermek için çıktığımız bu yolda, yaşadıklarımızı ve tecrübelerimizi paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu hastalıkla mücadele eden kişilere umut olabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.

İftar davetine katılan Medipol Üniversitesi Parkinson ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER) Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh: "Parkinson hastalığı beyinde dopamin adı verilen bir maddenin eksiliği ile ortaya çıkıyor. Hareketlerde yavaşlama, yüz hatlarında donukluk, maske yüz dediğimiz ifade, ellerde para sayar tarzda titreme, tutukluk ve katılık gibi bir takım bulgular ile kendini gösteriyor. Hastalığın ilk yıllarında hastalar ilaç tedavisine iyi cevap veriyorlar. Ancak aradan yıllar geçtikçe hastalığın ilerlemesi, ilaçlara vücudun alışması, yoğun ilaç yan etkileri başlaması ve küçük grup hastalarda baştan ilaç tedavisine cevap vermemesi üzerine hastalara beyin pili ameliyatlarıyla yardımcı olabiliyoruz. Bu ameliyatları hastalar uyanık iken, konuşa konuşa ve hastalarla sohbet ederek yapıyoruz. Beyin pili tedavisini hastalığın saatini geri almak diye tanımlayabilirim. Örneğin; 10 yıllık bir hastayı ameliyat ettiğimizde hastalığın 1'inci ya da 2'nci yılı haline getirebiliyoruz. Bu da bağımsız yaşayamayan, başkalarının yardımıyla hareket edebilen, günlük sosyal yaşantısını sürdüremeyen hastaların yeniden eski yaşantılarına kavuşması, normale yakın yaşam kalitesine ulaşması ve çoğunun mesleğine geriye dönebilmesi anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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