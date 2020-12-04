"Beyin pili tedavisinde yaş tek kriter değil" - Son Dakika

"Beyin pili tedavisinde yaş tek kriter değil"

04.12.2020 10:23

Parkinson hastalığının tedavi yöntemlerinden biri olan beyin pili ameliyatlarında yaşın tek başına bir kriter olmadığına dikkat çeken Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr.

Parkinson hastalığının tedavi yöntemlerinden biri olan beyin pili ameliyatlarında yaşın tek başına bir kriter olmadığına dikkat çeken Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, "Bazı durumlarda genç yaştaki bir hastaya ameliyat öneremediğimiz gibi, ileri yaştaki bir hastaya da ameliyat tavsiye edebiliyoruz" dedi.

Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi'nden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, "Parkinson hastalığında başlangıç tedavisi ilaç tedavisidir ve hastaların önemli bir kısmı medikal tedaviye iyi cevap verirler. Bu hastalarda tedavide daha fazla doz ve daha sık ilaca rağmen hasta açılıp rahatlayamazsa, ilaç tedavisinin sağladığı iyilik saatleri giderek azalır. Hastalar günün önemli bir kısmını tutuk olarak geçirirlerse veya ilaçların yerinde duramama, çırpınma ve dans eder gibi istem dışı hareketlere yol açan yan etkileri artarsa işte o zaman cerrahi yöntem olan beyin pili tedavisi gündeme gelir" ifadelerini kullandı.

"BEYİN PİLİ İLE HASTALIĞIN SAATİ GERİ ALINIYOR"

Beyin pili tedavisinde yaş konusuna değinen Op. Dr. Zırh şöyle devam etti:

"Bazı durumlarda genç yaştaki bir hastaya ameliyat önerilemeyeceği gibi, ileri yaştaki bir hastayı da ameliyata uygun bulabiliyoruz. Özetle yaş tek başına bir kriter olmayıp; hastanın ilaca cevap vermesi, zihinsel durumu, beynin anatomik yapısı gibi birçok kriter ameliyat kararını belirlemektedir. Hasta ameliyata uygun ve ameliyattan yarar görebilecek bir hasta ise; hastanın beyin pili ameliyatı dışında yaşam kalitesini düzeltebilecek bir başka tedavi seçeneği yok ise ve hastanın ameliyat olmasına engel bir durumu bulunmuyorsa ileri yaştaki bir hastaya da beyin pili ameliyatı önerilebilir ve uygulanabilir. Hastalar ile konuşa konuşa, sohbet halinde gerçekleştirdiğimiz beyin pili takılması ameliyatlarını "Hastalığın saatini geri almak" diye tanımlayabiliriz. Bu tedavi sayesinde bağımsız yaşayamayan, sosyal hayattan kopan kişiler yeniden bağımsız yaşama şansı bulabiliyor, önemli bir kısmı da mesleklerini tekrar icra edebilme şansı yakalıyor."

"AMELİYATA İLGİLİ BRANŞLARIN ONAYI İLE KARAR VERİLİYOR"

Kalp, şeker, tansiyon gibi rahatsızlıkların bu tedaviye engel bir durum olup olamayacağı konusunda ise Op. Dr. Zırh, "Bizler hastaya ameliyat önerdiğimizde hastanın ameliyat olup olamayacağı anestezi, kardiyoloji ve psikiyatri uzmanlarınca değerlendirilmekte ve ameliyata ilgili branşların onayı ile karar verilmektedir. Hastaların yaşı ileri de olsa, bu ameliyatlar lokal anestezi uygulanarak ve hasta ile konuşa konuşa uygulandığından ve son aşamada hasta pil yerleştirilirken yarım saat kadar uyutulduğundan çok büyük bir engel olmaz ise genelde hastanın ameliyatına izin verilmektedir" dedi.


Beyin pili tedavisinde yaş tek kriter değil

Parkinson Hastalığı, İlaç, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Beyin pili tedavisinde yaş tek kriter değil' - Son Dakika


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