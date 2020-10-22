Beyin pilleri artık şarj edilebiliyor; 4 yıllık süre 25 yıla çıktı - Son Dakika

Beyin pilleri artık şarj edilebiliyor; 4 yıllık süre 25 yıla çıktı

22.10.2020 10:17
Beyin pilleri artık şarj edilebiliyor; 4 yıllık süre 25 yıla çıktı, System.String[]

PARKİNSON ve hareket bozukluklarının tedavisinde kullanılan beyin pilleri artık dışarıdan şarj edilebiliyor.

PARKİNSON ve hareket bozukluklarının tedavisinde kullanılan beyin pilleri artık dışarıdan şarj edilebiliyor. Bu işlemi hastanın rahatlıkla uygulayabildiğini anlatan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, "Beyin pillerinin ömrü 4-6 yıl arasındaydı. Bu sürenin sonunda pil bitmeden yarım saatlik bir operasyonla hastaların cihazlarını değiştirmek gerekiyordu. Gelişen teknoloji sayesinde dışarıdan şarj edilebilen ve 20-25 yıla kadar ömrü olan pilleri uygulamaya başladık. Bu teknoloji uzunca bir süre pil değişim operasyonuna ihtiyaç kalmamasına imkan sağladı. " dedi.

Parkinson ve hareket bozukluklarının tedavisinde kullanılan beyin pillerinin yeni teknolojiyle birlikte hem hasta hem hekim için daha yararlı bir hal aldığına dikkat çeken Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, önemli bilgiler paylaştı. Beyin pillerinin basitçe beynin içerisine yerleştirilen iki ince elektrot olduğunu anlatan Op. Dr. Ali Zırh, "Göğüste kalp pili gibi köprücük kemiği altına koyduğumuz ve dışardan bilgisayar ile programlayarak elektrik akımının gücünü değiştirebildiğimiz pil cihazı ve onları birbirine bağlayan 2 adet uzatma kablosundan oluşan bir sistem. Beynin içerisinde kendini emniyette hissedecek hiçbir nöron yok. Beynin her bölgesine ulaşabilmemiz oraya elektrik akımı verebilmemiz mümkün. Bizim yararlı olabildiğimiz bölgelerde özellikle hareket bozukluklarının tedavisinde beyin pilini yaygın olarak kullanıyoruz. Başta Parkinson hastalığı geliyor" diye konuştu.

"DİSTONİ'DE PİLLERİN ÖMRÜ 2-3 YILA KADAR İNEBİLİYORDU"

Beyin pilinin yüksek doz ilacın etkisini taklit ettiğini belirten Op. Dr. Ali Zırh, gelişen son teknolojinin beyin pilleri üzerindeki etkisini şu sözlerle anlattı:

"Bu yöntem sayesinde yüksek doz ilaç almanın iyiliğini hastalarımıza kazandırabiliyoruz. Beyin pilleri eskiden şarj edilemiyordu, bir batarya ömürleri vardı. Parkinson hastalarında bu süre verilen elektrik akımına endeksli olarak ortalama 4 ila 6 yıl civarındaydı. Bu sürenin sonunda ise pilin değiştirilmesi gerekiyordu. Distoni adını verdiğimiz aşırı vücut kasılmalarıyla giden bir başka rahatsızlıkta daha yüksek doz elektrik akımı vermek zorunda olduğumuz için pillerin ömrü 2-3 yıla kadar inebiliyordu. Günümüzde ise dışarıdan şarj edilebilen teknoloji ile modern bir beyin pilinin verebileceği tedavinin önemli özelliklerine kavuşuldu. Dolayısıyla son zamanlarda artık dışarıdan şarj edilebilen beyin pillerini takıyoruz. Bu piller, ortalama 25 yıla kadar ömrü olduğu iddia edilen, hastanın ihtiyacı ve tercihine göre haftada ya da 2 haftada bir şarj edilmesi gereken cihazlar. Artık hastaların pillerini değiştirmeye ihtiyaçları da olmuyor."

HASTA BEYİN PİLİNİ NASIL ŞARJ EDİYOR?

Pil cihazının telemetrik olarak (bugün cep telefonlarının kablosuz şarj edilmesi gibi) şarj etme yeteneği olan bir yakalığa bağlı olduğunu anlatan Op. Dr. Ali Zırh, şarj etme yöntemi hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

"Bu sistemde basitçe pili şarj edecek yakalığa uyarlanan bir şarj cihazı var. O cihaz prizde şarj ediliyor. Sonrasında hasta bu yakalığı boynuna takıyor. Şarj süresine göre de pilin yeniden şarj zamanları ayarlanıyor. Hasta elindeki kontrol cihazından şarj durumunu görebiliyor. İhtiyacı olduğunu anladığı anda şarj ediyor. Hasta o cihazı pilinin üzerine koyduğunda, otomatik olarak cihaz hastanın pilini şarj ediyor. Böylece pil değişimine ihtiyaç olmuyor. İdeal bir beyin pilinin MR uyumlu olması, beyne verilen elektrik akımını deniz fenerinin ışığını yönlendirmesi gibi bizim istediğimiz yöne yönlendirebilme özelliği olması gerekiyor. Dışarıdan da şarj edilmesi gerekiyor."

"ŞARJ EDİLEBİLİR BEYİN PİLİ ÇOK RAHAT"

4 yıldır Parkinson hastalığıyla mücadele eden, Azerbaycan'dan tedavi için gelen ve beyin pili programlama sürecinde görülen Babakisi Aghayev, "Titremelerim çok şiddetliydi ve hiçbir şekilde durmuyordu. Ameliyatın çok faydasını gördüm. Titremelerim azaldı, uykum var artık, rahat bir şekilde uyuyorum. Rahat bir şekilde geziyorum, konuşuyorum. Önceden hiç konuşamıyordum. Şarj edilebilir beyin pili ise çok rahat. Telefon şarj eder gibi. Ameliyatın bu kadar faydalı olacağını bilseydim daha önce ameliyat olurdum" dedi.


- İstanbul
Beyin pilleri artık şarj edilebiliyor; 4 yıllık süre 25 yıla çıktı
Beyin pilleri artık şarj edilebiliyor; 4 yıllık süre 25 yıla çıktı
Beyin pilleri artık şarj edilebiliyor; 4 yıllık süre 25 yıla çıktı
Beyin pilleri artık şarj edilebiliyor; 4 yıllık süre 25 yıla çıktı

Parkinson Hastalığı, Cep Telefonu, Kalp, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Beyin pilleri artık şarj edilebiliyor; 4 yıllık süre 25 yıla çıktı - Son Dakika

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