Beyin pillerinin ömrü 25 yıla kadar uzadı - Son Dakika

Beyin pillerinin ömrü 25 yıla kadar uzadı

Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, başta Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan beyin pillerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, başta Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan beyin pillerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Medikal tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda en etkili tedavi olarak devreye giren beyin pilleri ile ilgili bilgi veren Dr. Zırh, Beyin pili, beynin içerisine yerleştirilen ince elektrotlar ile hastalıktan sorumlu bölgelere elektrik akımı verilerek hastalık bulgularının düzeltilmeye çalışıldığı bir tedavi yöntemidir. Nöromodülasyon denilen bu yöntem sayesinde beynin içerisinde hedeflenen herhangi bir noktaya elektrik akımı verilmesi ile bu bölgedeki hücrelerin aktivitelerinin baskılanması ya da uyarılması sağlanmaktadır. Parkinson başta olmak üzere, vücutta aşırı kasılmalar ile seyreden distoni hastalığında ve Esansiyel tremor denilen titreme olgularında medikal tedavinin yetmediği ya da şiddetli ilaç yan etkilerinin yaşandığı durumlarda beyin pili tedavisi gündeme geliyor. Bu tedavi ile yardımsız yaşayamayan, sosyal hayattan kopan hastalar yeniden bağımsız yaşama, önemli bir kısmıda mesleklerini tekrar icra edebilme şansı yakalıyorlar.

BEYİN PİLLERİNİN ÖMRÜ 20-25 YILA KADAR UZADI

Beyin pillerinin özelliklerine değinen Dr. Zırh, ideal beyin pilinde olması gereken 3 özelliği şöyle sıraladı: "Hastaların cihazlarının kısa sürede tekrar değiştirilmesinin gerekmemesi için öncelikle cihazlar şarj edilebilir olmalıdır. Yakın zamana kadar dışarıdan şarj edilemeyen pilleri uyguluyorduk ve Parkinson hastalarında beyin pillerinin ömrü 4-6 yıl arasında idi. Daha yüksek elektrik akımına ihtiyaç duyulan distoni hastalarında bu süre daha da kısa olabiliyordu. Bu sürenin sonunda pil bitmeden yarım saatlik bir operasyonla hastaların cihazlarını değiştirmek gerekiyordu. Son yıllarda gelişen teknoloji sayesinde dışarıdan şarj edilebilen piller mevcut olup, klinik uygulamaya girmiş bulunmaktadır. Bizler de bu teknoloji ile birlikte dışarıdan şarj edilebilen ve 20-25 yıla kadar ömrü olan pilleri uygulamaya başladık. Bir diğer özelliği Directional Lead dediğimiz, adeta bir deniz fenerinin ışığını bir yöne yönlendirebileceği gibi, beyin içerisine verdiğimiz elektrik akımının yönünü değiştirebilecek teknolojiye sahip olmalıdır. Dikkat edilmesi gereken diğer nokta ise MR uyumlu olmalıdır. Hastalara her türlü MR görüntülemesinin yapılabilmesini sağlamalıdır. Bu gelişmeler hem tedavideki başarı oranlarını arttırmaya, hem de uzunca bir süre pil değişimine ihtiyaç kalmamasına imkan sağlamaktadır. Bizler de artık bu özelliklere sahip pilleri kullanmaktayız

Beyin pillerinin ömrü 25 yıla kadar uzadı
Beyin pillerinin ömrü 25 yıla kadar uzadı

Parkinson Hastalığı, Yakın, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:20

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık Beyin pillerinin ömrü 25 yıla kadar uzadı - Son Dakika

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