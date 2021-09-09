Üye Girişi
Beyin tümörüne yenilen minik Gizem'in kalpli bebek resimlerinin tasarımları üniversiteli kızlara burs oldu - Son Dakika

Beyin tümörüne yenilen minik Gizem'in kalpli bebek resimlerinin tasarımları üniversiteli kızlara burs oldu

09.09.2021 11:06
Beyin tümörüne yenilen minik Gizem'in kalpli bebek resimlerinin tasarımları üniversiteli kızlara burs oldu, System.String[]

İzmir'de 6,5 yaşında hayatını kaybeden Gizem'den yadigar kalan kalpli bebek resimleri, İzmir İş Kadınları Derneğinin projesiyle oyuncak bebek ve hediyelik eşyalara dönüştürülüp satılarak üniversiteli genç kızlara burs oldu.

İzmir'de 6,5 yaşında hayatını kaybeden Gizem'den yadigar kalan kalpli bebek resimleri, İzmir İş Kadınları Derneğinin projesiyle oyuncak bebek ve hediyelik eşyalara dönüştürülüp satılarak üniversiteli genç kızlara burs oldu.

Fatih ve Özden Erten çiftçinin kızları Gizem, 2014'te dünyaya geldi. Küçük yaşlarda spor ve sanattaki yeteneğiyle dikkati çeken Gizem, 5 yaşına geldiğinde ise tedavisi olmayan bir tür beyin tümörü olan Diffuse İntrinsic Pontine Glioma'ya (DIPG) yakalandı.

Tedavi sürecinde küçük kızın sürekli kalp şeklinde gülen yüzler çizmesinden etkilenen annesi, kukla sanatçısı Nazlı Selin Akçay'dan bu tasarımla bir oyuncak yapmasını istedi. Bebeği beğenen Gizem, ailesinin ve doktorların çabalarına rağmen temmuzda hayata gözlerini yumdu.

Anne Özden Erten, AA muhabirine, Gizem'in resim yapmayı çok sevdiğini, resimlerinde kalp başlı bebekler çizdiğini, bunları birer kız çocuğuna dönüştürerek gülen yüzle tamamladığını söyledi.

"Bu resimler çok hoşumuza gidiyordu. Ailece en büyük hayalimiz bu bebek resimlerinin oyuncaklara dönüşüp vitrinlerde yerini almasaydı." diyen Erten, kukla sanatçısı Akçay'ın tasarladığı oyuncağa "Gizoş" ismini verdiklerini belirtti.

Gizem'i kaybettikten sonra İzmir İş Kadınlar Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin'in bir teklifle geldiğini anlatan Erten, derneğin ihtiyaç sahibi kız üniversite öğrencilerine destek için oluşturduğu fonun adını "Gizem Erten - Geleceğin İş Kadınları Burs Fonu" olarak değiştirdiğini ve "Gizoş bebekler" ile fon kaynağı oluşturduklarını aktardı.

Oyuncak bebeğin yanı sıra yine Gizem'in tasarımlarıyla kupa, bardak, bez çanta, kartpostal ve ayraç gibi hediyelik eşyalar tasarlanarak satışa sunulduğunu dile getiren Erten, program kapsamında 16 üniversite öğrencisine destek sağlamayı başardıklarının bilgisini verdi.

"Gizem bizim de kızımız"

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin de iş kadınlarının mesleki anlamda dayanışmasının yanında sosyal sorumluluk projeleriyle de kadınlara destek olduklarını ifade etti.

Yaklaşık 6 yıl önce dernek adına yapılan Gülence isimli biblolarla kız çocuklarına burs sağladıklarına, bunu "Gizoş Bebekler" tasarımlarıyla genişlettiklerine işaret eden Sezgin, fona ürün satın alarak ya da bağış yaparak destek olunabildiğini aktardı.

İZİKAD'ın internet sitesi üzerinden bağış ve bilgi alınabileceğini belirten Sezgin, oyuncaklara sosyal medya üzerinden gösterilen ilgiden memnun olduklarını, ayrıca bir öğrenciye yıllık burs sağlayan hayırseverlere oyuncaklardan hediye ettiklerini sözlerine ekledi.

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Beyin tümörüne yenilen minik Gizem'in kalpli bebek resimlerinin tasarımları üniversiteli kızlara burs oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hocası tarafından taciz edilen öğrenci başvurduğu mahkemeden eli boş döndü! Yargıtay 11:01 Hocası tarafından taciz edilen öğrenci başvurduğu mahkemeden eli boş döndü! Yargıtay "öpmeye yeltenmeyi" suç saymadı Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli 10:54 Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık 10:43 Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti 10:40 Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Türkiye-Mısır görüşmeleri sonuç veriyor! Mısır Dışişleri Bakanı: Sorunların çözümünden tatmin olursak, ilerleme için kapı daha da açılacak 10:27 Türkiye-Mısır görüşmeleri sonuç veriyor! Mısır Dışişleri Bakanı: Sorunların çözümünden tatmin olursak, ilerleme için kapı daha da açılacak Aldığı telefonu iade etmek isteyen Togolu genç öldürüldü 10:02 Aldığı telefonu iade etmek isteyen Togolu genç öldürüldü
Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir 09:39 Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir Son Dakika: Müteahhitlerden boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu 09:12 Son Dakika: Müteahhitlerden boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu

Son Dakika Haberleri
11:02 Kadın Voleybol Takımımız'ın kaptanı Eda Erdem, üst üste en iyi kadın oyuncu seçilerek tarihte bunu başaran ilk voleybolcu oldu
11:00 Hocası tarafından taciz edilen öğrenci başvurduğu mahkemeden eli boş döndü! Yargıtay "öpmeye yeltenmeyi" suç saymadı
10:55 Batı Afrika ülkesi Gine'de askeri darbe sonrası dünya borsalarındaki alüminyum fiyatları uçtu
10:53 Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli
10:45 Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu
10:43 Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık
10:40 Candaş Tolga Işık sordu, Sergen Yalçın afalladı: Niye İspanyolca öğreniyorsun?
10:34 Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı
10:27 Türkiye-Mısır görüşmeleri sonuç veriyor! Mısır Dışişleri Bakanı: Sorunların çözümünden tatmin olursak, ilerleme için kapı daha da açılacak
10:10 Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz
Kadın Voleybol Takımımız'ın kaptanı Eda Erdem, üst üste en iyi kadın oyuncu seçilerek tarihte bunu başaran ilk voleybolcu oldu Kadın Voleybol Takımımız'ın kaptanı Eda Erdem, üst üste en iyi kadın oyuncu seçilerek tarihte bunu başaran ilk voleybolcu oldu         
11:03
Batı Afrika ülkesi Gine'de askeri darbe sonrası dünya borsalarındaki alüminyum fiyatları uçtu Batı Afrika ülkesi Gine'de askeri darbe sonrası dünya borsalarındaki alüminyum fiyatları uçtu         
10:56
Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu         
10:45
Candaş Tolga Işık sordu, Sergen Yalçın afalladı: Niye İspanyolca öğreniyorsun? Candaş Tolga Işık sordu, Sergen Yalçın afalladı: Niye İspanyolca öğreniyorsun?         
10:41
Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı         
10:35
Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz         
10:11
Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında, ailesinin yanından zorla kaçırdı! O anlar kamerada Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında, ailesinin yanından zorla kaçırdı! O anlar kamerada         
09:50
Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı         
09:31
İranlı kadın, adına açılan sahte telefon hatları yüzünden kabusu yaşadı İranlı kadın, adına açılan sahte telefon hatları yüzünden kabusu yaşadı         
08:53
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Z kuşağı tespiti: HDP'nin oylarını yüzde 15'e çıkarabilirler KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Z kuşağı tespiti: HDP'nin oylarını yüzde 15'e çıkarabilirler         
07:33
17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada 17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada "ikinci eş" olarak bahsedildiği videoda görüntülendi         
07:18
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü         
20:14
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi         
19:52
İki arkadaştan birinin başı bedeninden ayrıldı! Korkunç kaza anbean kameralarda İki arkadaştan birinin başı bedeninden ayrıldı! Korkunç kaza anbean kameralarda         
19:44
Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor         
16:59
Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 11:10:43. #1.13#
SON DAKİKA: Beyin tümörüne yenilen minik Gizem'in kalpli bebek resimlerinin tasarımları üniversiteli kızlara burs oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement