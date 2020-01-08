Beyin tümörüyle mücadele eden 2 yaşındaki Nisa için radyoterapi talebi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyin tümörüyle mücadele eden 2 yaşındaki Nisa için radyoterapi talebi - Son Dakika

Beyin tümörüyle mücadele eden 2 yaşındaki Nisa için radyoterapi talebi

8 dakika önce

Bursa'da 7 ay önce beyin tümörü teşhisi konulan ve iki kez ameliyat edilen 2 yaşındaki Nisa Mert'in ailesi, kızlarının sağlığına kavuşması için bir an önce radyoterapiye başlanmasını istedi.

Bursa'da 7 ay önce beyin tümörü teşhisi konulan ve iki kez ameliyat edilen 2 yaşındaki Nisa Mert'in ailesi, kızlarının sağlığına kavuşması için bir an önce radyoterapiye başlanmasını istedi.

Geçen yıl haziran ayında kusma şikayetiyle hastaneye götürülen ve tetkikleri yapılan Mert'in beyninde tümör tespit edildi.

Bunun üzerine Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edilen Mert'in tümörü temizlendi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kemoterapi gören Mert'in beyninde bir kez daha tümör belirlenmesi üzerine ikinci kez ameliyat edildi.

Kızlarının küçük bedeninin yeni bir ameliyatı kaldıramayacak durumda olduğunu, hastalığının ise ilerlediğini belirten Mert ailesi, kızları için bir an önce radyoterapi başlatılması gerektiğini savundu.

-"Tümör, beyin sapına ve omuriliğine yerleşmiş"

Baba Olcay Mert (31) AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının ilk ameliyatının ardından üniversite hastanesinde kemoterapiye başlandığında sağlığının iyi olduğunu fakat dördüncü kürle beraber kızında kusma ve göz kaymasının tekrar başladığını anlattı.

Kızını tekrar ilk ameliyatı yapılan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüğünü ifade eden Mert, şöyle konuştu:

"Kızım burada ikinci ameliyatını oldu. Ameliyatın ardından tümör, beyin sapına ve omuriliğine yerleşmiş. Acilen ışın tedavisi alması lazım. Bir daha ameliyat kaldıracak bünyesi yok. Birçok doktorla görüştüm. Sonucu ne olursa olsun ışın tedavisi alması gerekiyor. Hayata tutunabilmesi için ışın tedavisi alması gerektiğini öğrendim. Buradaki doktorumuz da bize ışın tedavisini öneriyor kemoterapi işe yaramadığı için. Bizim sadece ışın tedavisinde öncülük yapacak bir doktor ve hastaneye ihtiyacımız var."

-"Radyoterapi alacak durumda değil"

Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı ise Nisa bebeğin geçirdiği iki ameliyatın ardından durumunun doktorlarca değerlendirildiğini, ışın tedavisinin denenebileceğinin ifade edildiğini aktardı.

Ailenin radyoterapiyi, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde almak istemediğini ifade eden Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"Aile kendi imkanlarıyla Hacettepe Üniversitesi Hastanesine ulaşıyor ve burada yapılabileceğini düşünüyor. Aile orayla görüşüyor ve onlar 'bunu 3 ay sonra yapabiliriz' diyorlar. Şu anda bebeğin genel durumu itibarıyla Hacettepe bugün 'gel' dese de gidip radyoterapi alacak durumda değil. Bebeğin böyle bir tıbbi durumu var. Bebeğin biraz toparlaması lazım. Ameliyat sonrası erken dönemde 'radyoterapi hemen olamayacak' diye doktorları bize bilgi verdi."

Beyin tümörüyle mücadele eden 2 yaşındaki Nisa için radyoterapi talebi

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti
Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi

Son Dakika Haberleri
21:30 Trump: "Erken uyarı sistemi sayesinde hiçbir zayiat olmadı" - Son Dakika
21:27 Beyin tümörüyle mücadele eden 2 yaşındaki Nisa için radyoterapi talebi - Son Dakika
21:24 Otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
21:23 DHA YURT BÜLTENİ-16 - Son Dakika
21:22 İzmir'deki darbe girişimi davasında istinaf duruşması görüldü - Son Dakika
19:50 Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil - Son Dakika
18:30 Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 21:36:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyin tümörüyle mücadele eden 2 yaşındaki Nisa için radyoterapi talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]