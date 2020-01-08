Beyin tümörüyle mücadele eden 2 yaşındaki Nisa için radyoterapi talebi - Son Dakika

Bursa'da 7 ay önce beyin tümörü teşhisi konulan ve iki kez ameliyat edilen 2 yaşındaki Nisa Mert'in ailesi, kızlarının sağlığına kavuşması için bir an önce radyoterapiye başlanmasını istedi.

Geçen yıl haziran ayında kusma şikayetiyle hastaneye götürülen ve tetkikleri yapılan Mert'in beyninde tümör tespit edildi.

Bunun üzerine Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edilen Mert'in tümörü temizlendi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kemoterapi gören Mert'in beyninde bir kez daha tümör belirlenmesi üzerine ikinci kez ameliyat edildi.

Kızlarının küçük bedeninin yeni bir ameliyatı kaldıramayacak durumda olduğunu, hastalığının ise ilerlediğini belirten Mert ailesi, kızları için bir an önce radyoterapi başlatılması gerektiğini savundu.

-"Tümör, beyin sapına ve omuriliğine yerleşmiş"

Baba Olcay Mert (31) AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının ilk ameliyatının ardından üniversite hastanesinde kemoterapiye başlandığında sağlığının iyi olduğunu fakat dördüncü kürle beraber kızında kusma ve göz kaymasının tekrar başladığını anlattı.

Kızını tekrar ilk ameliyatı yapılan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüğünü ifade eden Mert, şöyle konuştu:

"Kızım burada ikinci ameliyatını oldu. Ameliyatın ardından tümör, beyin sapına ve omuriliğine yerleşmiş. Acilen ışın tedavisi alması lazım. Bir daha ameliyat kaldıracak bünyesi yok. Birçok doktorla görüştüm. Sonucu ne olursa olsun ışın tedavisi alması gerekiyor. Hayata tutunabilmesi için ışın tedavisi alması gerektiğini öğrendim. Buradaki doktorumuz da bize ışın tedavisini öneriyor kemoterapi işe yaramadığı için. Bizim sadece ışın tedavisinde öncülük yapacak bir doktor ve hastaneye ihtiyacımız var."

-"Radyoterapi alacak durumda değil"

Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı ise Nisa bebeğin geçirdiği iki ameliyatın ardından durumunun doktorlarca değerlendirildiğini, ışın tedavisinin denenebileceğinin ifade edildiğini aktardı.

Ailenin radyoterapiyi, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde almak istemediğini ifade eden Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"Aile kendi imkanlarıyla Hacettepe Üniversitesi Hastanesine ulaşıyor ve burada yapılabileceğini düşünüyor. Aile orayla görüşüyor ve onlar 'bunu 3 ay sonra yapabiliriz' diyorlar. Şu anda bebeğin genel durumu itibarıyla Hacettepe bugün 'gel' dese de gidip radyoterapi alacak durumda değil. Bebeğin böyle bir tıbbi durumu var. Bebeğin biraz toparlaması lazım. Ameliyat sonrası erken dönemde 'radyoterapi hemen olamayacak' diye doktorları bize bilgi verdi."