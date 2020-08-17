Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Altun "balıklama atlayış"ın risklerine dikkati çekti - Son Dakika

Medicana Samsun Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Adnan Altun, derinliği belli olmayan sulara yüksekten atlamanın büyük risk taşıdığını belirtti.

Altun, yaptığı yazılı açıklamada, denizde ve derinliği belli olmayan sığ sularda yüksekten atlamanın büyük tehlikeler doğurduğunu vurguladı.

"Deniz ve derinliği olmayan sulara yüksekten atlamak büyük bir risk. Suya atlarken yapılan bir hata boyun kemiğinin kırılmasına, ardından da omurilik yaralanmasına neden olabilir." ifadesinde bulunan Altun, şöyle devam etti:

"Balıklama atlamak, su derinliği iki metreden az ise oldukça tehlikelidir. Başın elden önce suyun tabanına çarpması nedeniyle boyun kemiklerinde kırılmalar oluşabilir. Kırık, omurga içinden geçen omuriliği zedeleyebilir ve çoğu zaman kopartabilir. Omurilik hasarlarının en tehlikeli olduğu yer boyun bölgesinde olanıdır."

Başın ani olarak suyun tabanına çarpması ile sonrasında ani ölümler veya ömür boyunca kalacak tam felçlerin olabildiğine de dikkati çeken Altun, balıklama dalma sonrasında boyun hasarı oluşmasa bile başın sert zemine çarpması nedeniyle ani bilinç kaybı gelişmesi sonucu çok iyi yüzme bilenlerin bile boğulduklarını aktardı.

Yanlış ilk yardım daha kötü sonuçlar doğuruyor

Boyun travması geçirdiği bilinen ya da şüphe edilen kişilerin, boyun bölgesi sabit hale getirilerek, mümkün olduğunca kısa sürede tam donanımlı bir sağlık merkezine ulaştırılması gerektiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Hızlı hareket etme endişesi ile hastalara daha çok zarar verebilecek transfer şekillerinden kaçınılmalı, hastanın mevcut olan pozisyonu uzman bir hekim tarafından görülene kadar korunmaya çalışılmalıdır. Bulanık göl suları ve sonradan doldurulan kıyılarda risk oldukça yüksektir. Özellikle taş ve kaya gibi zemin yapısı düzensiz sulara balıklama dalmak büyük risktir."