Beyin yiyen amip? gözden bulaşabiliyor; yüzünüzü yıkadığınız suya dikkat edin - Son Dakika

?Beyin yiyen amip? gözden bulaşabiliyor; yüzünüzü yıkadığınız suya dikkat edin

İlknur SARGUT-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)- ABD'de görülen ve 'beyin yiyen amip' olarak bilinen 'naegleria fowleri' adlı tek hücreli canlının neden olduğu hastalığın Türkiye'de görüldüğü yönünde açıklamalar herkesi korkuttu. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, tatlı sulara dikkat çekerek, 'Akarsu, göl gibi temizliğinden emin olmadığınız tatlı sularda yüzmeyin. Temiz bir kaynaktan gelmeyen suyla doldurulan havuzdaki klorlama yeterli olmayabilir. Özellikle göz temizliğinde kullandığımız suyun temizliğine dikkat edin. Lens kullanan kişiler iki katı dikkatli olmalı' uyarısında bulundu.

Koronavirüs salgınıyla sarsılan ABD'nin Florida eyaletinde bir kişi 'Naegleria Fowleri' adlı tek hücreli organizmanın yol açtığı hastalığa yakalandı. Burundan girerek beyine yerleşen amipin bir haftada ölüme yol açtığının açıklanmasının ardından Türkiye'de de bu tür vakalara rastlandığı belirtildi. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, 'Naegleria Fowleri' adlı organizmanın yanında 'akantamoba' adı verilen bir organizmanın olduğunu bunun da gözden girerek beyinde lezyon yaptığını anlattı.

'KAYNAK SULARINDA GÖRÜLEBİLİYOR'

Amip adı verilen bakterinin özellikle tatlı sularda yaşadığını ifade eden Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, "Naegleria Fowleri' şu günlerde gündemde ancak akantamoba da her yerde seyrek ancak nispeten sık görüldüğü Amerika'da fazla görülen formu. Naegleria Fowleri özellikle menenjit yapmasıyla akantamoba da daha çok gözden girerek bazen beyinde lezyon yapması olası. Menenjite neden olabiliyor. Beyin iç kısmının iltihabına yol açabiliyor. Tedavisi güç çoğu olguda yaşam kaybıyla sonlanan zor klinik tablolar. Tatlı sular kaynağı. Daha çok vahşi doğa diyebileceğimiz alanlarda Amerika'da seyrek de olsa görülen bir tablo. Yapılmış araştırmalara baktığımızda Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesinde özellikle kaynak sularında çok yaygın görülebildiğini biliyoruz. Ancak bunun vücuda girmesi kolay değil. Mikroorganizma burundan girecek arkasındaki silüsü geçerek beyne ulaşması sık görülmesine engel olan en önemli faktör ama sularda oldukça yaygın bulunabildiğini bilmeliyiz' diye konuştu.

'GÖZDEKİ EN UFAK KIZARIKLIKTA HEKİME BAŞVURUN'

Özellikle lens kullanan kişiler dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunan Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman şunları söyledi:

'Yüz yıkama sularının temiz olduğundan emin olmak önemli. Türkiye'de vaka olarak düşündüğümüzde 2009'da Ankara'da tanımlanmış bir vaka var. Arada Eskişehir'de bir vaka var. 2018'de Gürcistan'dan gelen bir kişi İstanbul'da tanı almış. Türkiye'de oldukça seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Dikkat etmemiz gereken şey temiz olmayan tatlı sularda yüzmemek. Akarsu, göl gibi alanlarda yüzmekten kaçınmak gerekiyor. Klorlama yeterli olmayabilir. Temiz bir kaynaktan gelmeyen bir suyla doldurulmuş havuzda klorlama da yeterli olmayabilir. Özellikle göz temizliğinde kullandığımız ve yüzdüğümüz suyun temizliğine dikkat edelim. En ufacık bir belirtide, gözde çok önemsemediğimiz minik de olsa bir kızarıklık olduğu durumlarda mutlaka bir göz hekimine giderek muayene olmalıyız. Menenjit bulguları ağır olgulardır. Yüksek ateş, baş ağrısı, kusma durumunda da kişi hekime gitmelidir.'

'BEYNE ULAŞTIĞINDA AĞRI KESİCİLERE YANIT VERMİYOR'

Amipin sıcak ortamları seven bir bakteri olduğunu anlatan Medical Park Bahçelievler Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halil Olgün Peker ise 'Burundan girerek burun mukozasından burun siniriyle beyne kadar ulaşıyor. Beyinde şiddetli bir menenjit tablosuna yol açıyor. Bu tablo çok ağır ve hızlı geliştiğinden hastalarda kısa süre içerisinde ölümle sonuçlanıyor. Bu nedenle tedavisi halen net olarak bulunamamış bir hastalık. Hastalığın 5-10 günlük bir periyodu var. Hastalık önce burundan giriyor burada bir burun enfeksiyonu, sinüzit bulguları oluşturuyor. Burun tıkanıklığı, ateş görülüyor. Beyne ulaştığında ağrı kesicilere cevap vermeyen baş ağrısı yaşanıyor. Bunun yanında ense sertliği, şuur değişikliklerine kadar yol açıp hastaları komaya sokabiliyor. Ani beyin ödemi sonrasında hastalar hayatını kaybediyor' ifadelerini kullandı.

'İNSANSAN İNSANA BULAŞMIYOR'

Hastalığın bulaşıcı bir özelliğinin olmadığına dikkat çeken Opr. Dr. Halil Olgün Peker, 'Bulaşıcı bir özelliği yok. İnsandan insana bulaşmaz. Sadece sıcağı sever. En çok sevdiği sıcaklık 46 derece civarıdır. İnsanlara sıcak sulardan bulaşır. Hasta birinden başka bir hastaya bulaşması söz konusu değil. Amerika'da bugüne kadar tespit edilen 145 vaka var. Bunlardan sadece 3'ü hayatta kalabilmiş, diğerlerinin hepsi hayatını kaybetmiş. Diğer hastalıklar arasında çok sık gözüken bir hastalık değil. İnsanların korkmasını gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum' dedi.