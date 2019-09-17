"Beyin yiyen amip" kapan kız çocuğu hayatını kaybetti

ABD'nin Teksas eyaletinde göle giren 10 yaşındaki Lily Mae Avant kaptığı Naegleria fowleri amipi nedeniyle hayatını kaybetti.



Euronews'ün yayın ortağı NBC'nin edindiği bilgiye göre Avant, göle girdikten bir hafta sonra 8 Eylül günü ateşlenmeye başladı ve kısa süre sonra yaşamını yitirdi.