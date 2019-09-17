"Beyin yiyen amip" kapan kız çocuğu hayatını kaybetti
1 saat önce
"Beyin yiyen amip" kapan kız çocuğu hayatını kaybetti
ABD'nin Teksas eyaletinde göle giren 10 yaşındaki Lily Mae Avant kaptığı Naegleria fowleri amipi nedeniyle hayatını kaybetti.
Euronews'ün yayın ortağı NBC'nin edindiği bilgiye göre Avant, göle girdikten bir hafta sonra 8 Eylül günü ateşlenmeye başladı ve kısa süre sonra yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:15
Trump: Orta Doğu'nun petrolüne ihtiyacımız yok ancak müttefiklerimize yardım edeceğiz Ortak devriyedeki helikopterleri gören PKK'lı teröristlerde büyük panik! Hendek kazmayı durdurdular ABD Savunma Bakanı Esper'den Aramco açıklaması: Tesisi vuranlara karşılık vereceğiz Trump'tan Aramco açıklaması: ABD savaşa tarihte hiçbir ülkenin olmadığı kadar hazır